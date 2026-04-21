Dolan y el Espanyol, a poner fin a su racha en Vallecas: "Somos positivos y estamos listos"

Barcelona se viste de gala este 23 de abril para la celebración de Sant Jordi. El Espanyol, a propósito, vestirá un parche en su pecho con una rosa que, espera, traiga consigo la primera victoria de la temporada. Habrá que irla a buscar a Vallecas (jueves, 20.00h) con el ánimo de sacudirse tras la pésima racha de 2026 y, además, sumar tres puntos que prácticamente aseguren la permanencia en Primera.

Antony disputa un balón ante el delantero del Espanyol Tyrhys Dolan durante el encuentro correspondiente a la jornada 30 de Laliga EA Sports que disputan este sábado Real Betis y RCD Espanyol en el estadio de La Cartuja / Julio Muñoz / EFE

En la visita al Rayo, seguramente, Tyrhys Dolan será uno de los soldados pericos en búsqueda de los esquivos tres puntos. El extremo inglés, con un gol y cinco asistencias, tiene esperanza en poder conseguirlo: "Sé que los resultados no han sido buenos, pero no tenemos la cabeza baja. Somos positivos y estamos listos. Estos días han venido bien para descansar, pero ahora estoy listo para un gran final de temporada”.

Tuvo el inglés, igual que la plantilla, algunos días libres para descansar: “Ha estado bien. He visto al bebé de mi hermana, lo cual es una bendición. También volví a mi antiguo club (el Blackburn) para ver algunas caras conocidas. Así que sí, estuvo bien reconectar, pero ahora estoy listo para trabajar”.

"Estamos preparados"

La clave, en su opinión, está en hacer las cosas paso a paso para escapar del bache: “Para mí, es ir día a día. Obviamente no puedo hablar por los demás, pero la sensación que tengo es que vamos partido a partido. Hacemos todo lo que podemos y veremos dónde terminamos, porque sabemos que queremos acabar muy fuertes el resto de la temporada”.

Tendrá el Espanyol dos partidos en cuatro días: el del jueves ante el Rayo y el del Levante el próximo lunes, en casa. Dolan comentó estar "acostumbrado a jugar muchos partidos en poco tiempo, así que estamos preparados. Tenemos un gran apoyo y el cuerpo técnico hace un trabajo muy bueno con la recuperación después de los partidos, así que seguro que para el segundo partido de la semana siguiente estaremos listos otra vez”.

Para el oriundo de Manchester, basta un triunfo para hacer el 'clic' necesario de cara a final de campaña: “Si ganas el siguiente partido, la gente se olvida de lo que ha pasado. Así que sí, sabemos que un solo partido puede cambiar mucho la dinámica en el club y entre los aficionados. Esta victoria puede impulsarnos hacia una buena racha”.

Además, apuntaló Dolan que "todo el mundo parece muy concentrado. Nadie está pensando en el final de temporada. Estamos centrados en los partidos y queremos acabar muy fuertes. Con el espíritu de equipo que tenemos y el míster insistiendo en que debemos centrarnos en estos encuentros, creo que estamos en un buen momento”.

Sobre su rival, un Rayo Vallecano que tendrá varias bajas en su defensa, sabe Tyrhys que será complicado de batir: “Es difícil porque los equipos que están en esa situación no tienen otra opción que luchar. Y nosotros también estamos luchando porque queremos arrancar una racha de victorias. Creo que será un muy buen partido entre dos equipos que están peleando por sus posiciones. Tengo muchas ganas, porque creo que va a haber mucha intensidad en este partido”.