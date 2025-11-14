Entrevista SPORT
Entrevista SPORT | Tyrhys Dolan Futbolista del Espanyol
Dolan: "No es una sorpresa que estemos en el top 6"
El extremo del Espanyol pasó por SPORT para hablar sobre el presente del equipo, su adaptación a LaLiga y los objetivos a largo plazo como perico
El inicio de temporada del Espanyol podría verse explicado en muchos factores. Desde la gestión de Manolo González en el césped hasta la llegada de Alan Pace en los despachos, el conjunto perico llegará a la semana final de noviembre en puestos europeos, algo que pocos habrían dicho hace unos meses. Y, por supuesto, también tienen responsabilidad los fichajes, artífices en el campo de las ideas del técnico gallego. Uno de ellos se ha ganado a pulso el cariño de la afición. Porque cuando Tyrhys Dolan (Manchester, 2001) empieza a regatear por banda, pasan cosas. Muchas cosas. De ellas, el presente del equipo, sus ambiciones a futuro, la adaptación al fútbol español, y más, habló en SPORT.
Tyrhys, ha sido un gran inicio de temporada, a pesar de haber perdido los dos últimos partidos, seguís en el top seis. Eso es importante para el equipo. ¿Qué sensaciones tienes al respecto?
Estamos todos muy ilusionados. Estamos en el top seis, pero se debe al trabajo que venimos haciendo en los entrenamientos. Cuando llegué, enseguida noté el nivel y el plan que el míster tenía para nosotros esta temporada. Para mí no es una sorpresa que estemos entre los seis primeros. Estamos haciendo las cosas bien y queremos seguir así.
Ahora llega el parón internacional. Habéis perdido los dos últimos partidos. ¿Te preocupa un poco eso?
No, porque no es que estemos perdiendo partidos sin competir o sin tener ocasiones. Contra el Villarreal fue un partido muy competido, y en la primera parte incluso diría que fuimos el mejor equipo. No, no creo que haya motivo para preocuparse. Seguimos en el top seis y competimos incluso en los dos encuentros que perdimos. Lo importante es cómo nos reponemos de esas derrotas. Somos un equipo resistente y mentalmente fuerte. Las derrotas no nos afectan.
Por cierto, déjame preguntarte. ¿Fue penalti, el de Alavés?
Sí, lo fue. Enseguida pensé que era penalti. Reaccioné y luego vi la tarjeta amarilla y pensé: “¡Oh, no!”. Para mí fue penalti, pero bueno, el árbitro tomó su decisión. Pero ¿una amarilla? Es una locura.
Ha sido difícil para ti adaptarte al fútbol español, tan diferente del inglés. Además, tu estilo es particular: eres un jugador muy técnico, te gusta hacer filigranas, algo que en España no se ve tanto. ¿Te ha costado?
No ha sido difícil en el sentido de que estoy disfrutando del fútbol y me integré bastante rápido en el equipo. Estábamos ganando partidos y, en cuanto al juego, lo estoy disfrutando mucho. El cambio más grande ha sido pasar de estar rodeado de mi familia y amigos, de mis comodidades, a cerrar esa puerta y estar solo. Ha sido un gran cambio, pero forma parte del camino. Para llegar al máximo nivel, tienes que hacer sacrificios. No conozco a nadie en la élite que no los haya hecho. Es parte del proceso, y estoy disfrutando cada parte del viaje.
¿Y qué tal te ha tratado Catalunya hasta ahora?
Muy bien. Me han hecho sentir muy especial. Escuchar lo de “Dolandinho”, “Maradolan”, verlo en las camisetas... El apoyo del personal del Espanyol, de mis compañeros y de los aficionados ha sido increíble. Cuando cambias de país, cambias tu vida por completo, y es bonito sentirse aceptado. Estoy muy agradecido.
¿Habías escuchado algo sobre el club antes de venir?
Cuando me propusieron venir, naturalmente investigué el club, y lo que más me impresionó fue la pasión de los aficionados. Sé que el club ha sufrido en los últimos años, pero es una entidad enorme, con mucha historia, que también hace mucho por la ciudad de Barcelona. Para mí era un club muy interesante y estoy orgulloso de formar parte. Me gusta pensar que estamos en el camino de devolver al Espanyol donde merece estar.
Eres uno de los jugadores más utilizados por Manolo esta temporada, con más de 800 minutos jugados. ¿Qué importancia tiene para ti contar con su apoyo?
Es lo más importante, que el entrenador confíe en ti. Estoy agradecido porque he hecho lo que él me pidió. Desde que llegué me dijo lo que quería que aportara al equipo. Estoy contento de poder devolverle esa confianza con mis actuaciones. Pero no me conformo: quiero seguir mejorando, seguir impresionándole, dando asistencias y marcando goles para el equipo.
¿Qué dirías que tiene Manolo que no has visto en tus entrenadores anteriores?
Sobre todo, el tema posicional: dónde estar en el campo dependiendo de dónde esté el balón. He tenido varias charlas -a veces con traductores- sobre en qué zonas debo estar para ser más efectivo. Como extremo, tu trabajo es ser peligroso. Él me ha enseñado mucho: reaccionar rápido cuando perdemos la pelota, volver a ganarla, aprovechar mi habilidad para encarar y hacer al equipo más directo. Me dice que por eso me trajo, para ser yo mismo. Y cuando juegas como tú eres, es cuando mejor rindes.
Empezaste la temporada como titular habitual, pero fuiste suplente ante Alavés y Elche. ¿Te sientes más importante saliendo de inicio o como revulsivo desde el banquillo?
Siempre prefiero empezar, claro. Pero quiero contribuir al equipo de cualquier forma. Si estoy en el once, doy todo. Si entro desde el banquillo, también puedo ser peligroso. Cualquier jugador quiere estar en el campo, eso es normal. Pero cuando sales desde el banquillo, quieres demostrar al entrenador y a todos lo que puedes hacer, y eso te puede devolver al once. El equipo tiene mucha competencia y jugadores de calidad. Cuando salí del once, no estaba en mi mejor nivel, y entraron compañeros que lo hicieron muy bien. Hay mucha exigencia, y eso eleva el nivel de todos. Solo se trata de aprovechar la oportunidad.
¿Habláis de la palabra 'Europa' en el vestuario? Europa League, Conference League... ¿lo veis como el objetivo?
Solo el hecho de que se hable de eso ya dice mucho. Pero preferimos ir paso a paso. El fútbol es impredecible. Confiamos en lo que hacemos y creemos que podemos competir cada jornada y sumar puntos. Si al final de la temporada estamos ahí arriba, estaremos encantados.
El año pasado, en el Blackburn, marcaste siete goles en Championship. Aquí en el Espanyol aún no has marcado, aunque has dado asistencias, pero se te resiste el gol. ¿Te preocupa?
No, ya llegarán. Sigo aprendiendo y adaptándome a un nuevo estilo de fútbol. Estoy contento con mis actuaciones. ¿Quiero marcar? Por supuesto, me encantaría hacerlo en cada partido. Pero a veces las cosas no salen así. No me obsesiono. Si sigo haciendo lo correcto y el equipo gana, no puedo quejarme.
En el último partido contra el Villarreal jugaste la primera parte por la derecha y la segunda por la izquierda. ¿Dónde te sientes más cómodo?
En la izquierda me gusta porque puedo recortar hacia dentro y buscar el disparo. En la derecha, como en la asistencia al gol de Roberto, puedo centrar mejor con mi pierna buena. Soy un futbolista que puede adaptarse a cualquiera de las tres posiciones de ataque. Siempre ha sido así en mi juego. Me siento bien en ambas bandas, y donde me pongan, haré mi trabajo. Derecha o izquierda, donde me pongan, daré mi máximo. Siempre jugaré para el equipo y daré todo lo que tengo.
Firmaste un contrato de tres años. ¿Te ves aquí durante mucho tiempo?
Sí, ese es el plan. Firmé por tres años y estoy disfrutando mucho. Me encanta la vida en Barcelona y jugar en el Espanyol. Espero seguir creando buenos recuerdos dentro y fuera del campo.
Estás asistiendo a clases de español. E incluso te vimos bromeando con Alan Pace respecto a ello. ¿Cómo lo llevas?
Estoy aprendiendo lo básico. Escuchar y hablar en frases completas es lo difícil. Sé algunas palabras, pero lo complicado es juntarlas. Sigo aprendiendo, aún es pronto. Con el tiempo y práctica, mejoraré. Sé lo básico: hola, buenos días, cómo estás...
¿Y cómo es tu relación con Pace?
Muy buena. Cuando nos conocimos tuvimos una charla muy agradable. Es bueno ver que es tan ambicioso y que tiene tanta fe en el club. Todos compartimos el mismo objetivo. Hay una gran relación y queremos lograr grandes cosas juntos.
¿Cuáles son tus objetivos personales aquí a largo plazo?
Mi primer objetivo era ganarme un puesto en el once inicial. Sabía lo difícil que sería la transición y lo he conseguido. Ahora se trata de seguir creciendo como equipo y competir en las grandes competiciones. Queremos ser un club que siempre esté en el top seis de LaLiga. Eso es lo que todos soñamos: jugar contra los mejores equipos y jugadores. Creemos que podemos crecer en esa dirección.
Naciste en Manchester, donde siempre ha existido un gigante futbolístico como el United, pero al que el City se le ha ido acercando -y superando- en los últimos quince años. ¿Ves factible que algo así suceda en Barcelona con Espanyol y Barça?
Es diferente. El Barça siempre ha sido un equipo top, constante. Nosotros hemos pasado momentos complicados, pero creo que ahora estamos en crecimiento. No queremos adelantarnos, solo seguir construyendo. Cuando juguemos contra ellos esta temporada, iremos con confianza. Estamos en un buen momento, sin euforia, pero creyendo en nosotros mismos.
Estamos ahora en parón internacional. ¿Sueles ver los partidos de la selección inglesa? ¿Sueñas con ser convocado por Tuchel?
Por supuesto. Es el sueño de cualquier jugador representar a su país. Sería increíble recibir una convocatoria. De momento quiero seguir trabajando en el campo, mejorando, y ojalá algún día llegue esa oportunidad.
Y por último, pero no menos importante, eres embajador de Go Again. Esta es una iniciativa para apoyar a los atletas con su salud mental. También está la historia con tu amigo Jeremy (Wisten), a quien llevas presente en cada partido con tu número, el '24' (falleció el 24 de agosto de 2020). ¿Cómo surgió esta colaboración con Go Again?
Después de hablar con mi agente sobre cómo podíamos marcar la diferencia, ya que no queríamos que los jugadores pasaran por este tipo de emociones. Sabemos lo difícil que es porque yo mismo lo he vivido y me han despedido de varios clubes. Así que simplemente nos preguntábamos: ¿cómo podemos aportar nuestro granito de arena para marcar la diferencia? Él me habló de Go Again. Conocía a la persona que dirige la organización, así que todo surgió de ahí. A partir de ahí, fuimos construyendo el proyecto e intentando marcar la diferencia. Aunque sea una pequeña diferencia, es buena para nosotros. Aunque podamos salvar o ayudar a una sola persona, ese es nuestro principal objetivo.
Somos humanos. Nadie puede negar que ha llorado alguna vez; todos hemos llorado. Soy un hombre, y he llorado. No me da vergüenza admitirlo.
¿Qué importancia le das a la salud mental en los atletas de élite?
Creo que es fundamental. Igual que cada club tiene un nutricionista, un equipo de ciencias del deporte y un gimnasio. Mentalmente, también deberíamos entrenar nuestra salud mental porque es un deporte muy emotivo. Mañana puedo tener mi mejor partido, y la semana que viene el peor, y entonces los aficionados empiezan a decir de todo. Es un deporte muy emotivo y a veces pensamos: "Vamos a ignorarlo, a hacer caso omiso". Pero tarde o temprano, te va a afectar. Así que, para mí, es fundamental cuidar la salud mental. Para mí, cuando te sientes bien, juegas bien. Y si no estás bien mentalmente en el campo, se va a notar. Así que creo que definitivamente es importante tener una buena salud mental y poder hablar de ello, especialmente como hombres en este deporte. No veo por qué no deberíamos seguir hablando de ello, porque no solo nos ayudará a nosotros, sino que también podría ayudar a alguien más que esté pasando por un mal momento y que te admire.
Existe ese estigma sobre los futbolistas...
Somos humanos. Nadie puede negar que ha llorado alguna vez; todos hemos llorado. Soy un hombre, y he llorado. No me da vergüenza admitirlo. Mis amigos, en cierto modo, podrían parecer machos alfa, pero si tienen un problema, pueden llamarme. Creo que eso es algo especial; yo puedo hacer lo mismo por ellos. No solo quiero contarles cuando las cosas van bien, quiero poder contarles a mis amigos y a mi familia cuando van mal, porque, naturalmente, para eso estamos aquí. Por eso somos familia, somos amigos, estamos conectados. Así que deberíamos poder compartir tanto los momentos difíciles como los buenos, al menos a nivel personal. Creo que cuando más personas empecemos a hacerlo, avanzaremos en una dirección mucho más positiva.
