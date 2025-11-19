Dolan: "Queremos estar en el top-6 o más arriba"

El Espanyol tuvo un gran acierto este verano con Tyrhys Dolan. El extremo, en la rueda de prensa de este miércoles en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, se ha mostrado ambicioso para el equipo, con quien cree que puede acabar entre los seis primeros de LaLiga EA Sports, y ha confesado que pasó un mal momento personal en el mes de octubre.

"El parón ha llegado en un momento necesario para desconectar. Ha sido un gran inicio de temporada para nosotros. Necesitamos volver a la racha de victorias. Estamos confiados y trabajamos duro. El ambiente es muy positivo", comentó el inglés. "Estar en la posición que estamos no es una coincidencia. Creemos que estamos donde merecemos por el trabajo del equipo. Queremos estar en el top-6 o más arriba, porque ya lo hemos estado".

"El entrenador quiere que nos lo tomemos partido a partido. Quiere que demos el 110% y que creamos que podemos ganar todos los partidos que jugamos. No queremos caernos de ese puesto, nos sabría muy mal", añadía sobre el discurso de Manolo González a la plantilla.

También reconoció que octubre no fue un buen mes para él. "Fue muy duro, no estaba en mi mejor momento personal y naturalmente se hace difícil rendir al mejor nivel si no te sientes perfecto. No es excusa. El fútbol es mi trabajo y siempre intento dar lo mejor de mí. Mi rendimiento bajó un poco por este motivo. Es imposible ser genial todo el tiempo, en cualquier trabajo. Ahora vuelvo a sentirme yo mismo y los últimos partidos ya se ha podido ver", explicó.

En lo personal, Dolan se mostró contento con su primera temporada en el club: "Yo me pondría una buena nota por mi inicio. He tenido un buen inicio en mi nueva vida en Barcelona. Me hubiera gustado marcar más goles y asistencias, pero creo que aporto cosas positivas al equipo y espero que esto siga así".

Sobre su adaptación, definió al Espanyol como un club "espectacular" y una entidad "muy familiar": "Desde que llegué, me impresionó el cariño que me mostró la afición. Me hicieron sentir uno más desde el principio. Estoy muy agradecido y hace la adaptación mucho más fácil".

"Hay mucha diferencia en las aficiones. Ambos son pasionales, pero aquí es un estadio más grande y con más aficionados. Realmente se vive el ambiente. No paran de animar y saltar, por eso es un escenario difícil para los rivales", afirmó.

En relación con su aprendizaje del idioma, comentó con humor que la presencia de una traductora evidencia que aún debe mejorar. "Estoy recibiendo clases y el club me ayuda. Digo unas cuantas palabras, aunque mantener una conversación es más complicado", apuntó.