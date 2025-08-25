Dolan ya maravilla a los pericos

Tyrhys Dolan llegó al Espanyol con una misión: ilusionar a la parroquia perica. El extremo inglés, que firmó por el equipo de Manolo González como agente libre desde el Blackburn Rovers de Championship, se ganó a la afición blanquiazul desde el minuto cero con su presentación. "Daré el 110% para triunfar aquí", declaró el futbolista, que confesó que tuvo otras ofertas "pero cuando se puso sobre la mesa la del Espanyol tenía todo el sentido del mundo venir aquí". Pese a ello, le tocaba trasladar toda esa emoción por su fichaje sobre el césped. Y vaya si lo ha hecho.

El Espanyol sabía que fichaba a un futbolista distinto, que estaba llamado a marcar diferencias gracias a su calidad, descaro, uno contra uno y habilidad para mover al equipo. "Lo conocíamos de su etapa en el Blackburn y consideramos que es un jugador que encaja en el club por perfil y edad", señaló Fran Garagarza en su presentación. Lo que quizá no esperaban es que se adaptase tan rápido al equipo y a la Liga.

Después de jugar dos ratitos en los últimos amistosos contra Unión Berlín y Newcastle, Manolo González decidió darle 45 minutos ante el Atlético de Madrid. Tiempo suficiente para ganarse la titularidad frente a la Real Sociedad en Anoeta, un campo siempre complicado. Sus 86 minutos fueron, cuanto menos, esperanzadores. Ubicado en el costado derecho, estuvo muy participativo.

Talento, intensidad y atrevimiento

Pidió el balón siempre que pudo, no tuvo miedo a caer por dentro, intentó generar peligro a través del regate -completó tres de los cuatro que probó- y buscó poner en ventaja a sus compañeros de ataque con balones profundos. El gol de Pere Milla nació de sus botas. Tras sortear a dos rivales en el centro del campo, que no pudieron pararlo ni con falta, habilitó al '11' perico, que acabó marcando de cabeza tras una pared con Roberto Fernández.

Dolan cerró su partido con tres pases clave, tres centros completados (100% de efectividad) y tres disparos fallidos que no le hicieron bajar los brazos. En defensa, aportó todo el trabajo e intensidad que se le intuía, disputando 11 duelos, de los cuales ganó cuatro. En el 86' fue sustituido por Antoniu Roca, entre aplausos de los pericos que se desplazaron al Reale Arena.

“Cuando vimos la opción desde el cuerpo técnico lo vimos claro. Suma y trabaja a nivel defensivo. Esto sube el nivel. O estás a su nivel o no juegas. Le he dicho que tenga más confianza para acabar jugadas”, dijo su entrenador, Manolo González, al terminar el partido. Ahora, le queda estrenarse como goleador.