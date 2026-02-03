Dolan se entrega a la afición tras el bache: "Les recompensaremos"

Con miras a mejorar los números del 2026, el Espanyol enfrentará este lunes 9 de febrero (21.00h) al Villarreal en La Cerámica buscando dar un golpe sobre la mesa. El punto cosechado en los últimos cinco partidos se antoja muy poco para un equipo que, no obstante, sigue peleando en el 'top 6' de LaLiga EA Sports. Al respecto habló Tyrhys Dolan, futbolista blanquiazul, con miras a volver a la senda del triunfo que les llevó hasta los 34 puntos que acumulan ya.

"Los resultados han sido difíciles para nosotros, pero obviamente este es el momento de unirnos como equipo, porque diciembre fue un mes excelente y enero fue un poco complicado, pero estamos motivados para revertir la situación", analizó Dolan en sus palabras a la web del club.

Dolan, tras un partido / @RCDEspanyol

"Estamos trabajando muy duro en el campo de entrenamiento para mejorar y estamos listos para volver a jugar. Sí, hemos pasado por muchos momentos difíciles como equipo, y se trata de mantener esa unión, perseverar, intentar mantener a la afición a bordo y mantener una actitud positiva incluso en una situación difícil", añadió el inglés.

El Espanyol sumó cinco victorias consecutivas en el mes de diciembre antes de caer en el bache de resultados de enero, situación que Dolan tiene presente: "No podemos olvidar que hemos tenido un gran comienzo de temporada, y como jugadores, no podemos olvidarlo. Sabemos que tenemos mucha confianza, así que tenemos que mantenernos unidos y mantener una actitud positiva, no bajar la cabeza. Tenemos que darlo todo y volver a intentarlo".

El británico, que suma tres asistencias esta temporada y aún no se ha estrenado como goleador, confía en dar más de sí para mejorar: "Esa creencia es una de las cosas más importantes en el fútbol. Creo que el 90% está en tu mentalidad, así que sí, solo intento mantener una actitud positiva. Bueno, hemos tenido algunas derrotas duras, pero seguimos en una buena posición en la liga y, por supuesto, los equipos se están acercando un poco, pero ahora nos toca a nosotros intentar acortar distancias. Estamos motivados y los chicos están listos para dar el 110%, y yo mismo estoy más concentrado que nunca en volver a jugar bien y dar el 110% por el equipo y la afición".

Justamente, sobre los aficionados puntualizó también que "solo para que se queden con nosotros, saben que hemos tenido un gran primer comienzo de temporada y no dejemos que un momento difícil nos separe, pero ellos han sido increíbles con nosotros y saben que nos apoyaron hasta el final, así que les recompensaremos con el 110% en la cancha cada vez".