Dolan da la cara tras perder contra el Girona: "Voy a dar más por el equipo y por vosotros"

El Espanyol no tuvo su mejor día frente al Girona. El equipo dirigido por Manolo González fue superado por los gerundenses en un partido marcado por los dos penaltis a favor del conjunto visitante. A pesar de verse castigado por estas dos penas máximas, el conjunto blanquiazul dio la cara hasta el final, aunque no logró sumar ningún punto en un derbi intenso y cargado de emociones.

Esta derrota sitúa al Espanyol en una de las peores dinámicas de la temporada. El equipo perico encadena tres tropiezos consecutivos: la derrota ante el FC Barcelona, el empate frente al Levante y, por último, la derrota ante el Girona. Sin embargo, su situación clasificatoria sigue siendo privilegiada, ya que aún mantienen la quinta plaza.

Tras el partido, muchos jugadores dieron la cara, entre ellos Tyrhys Dolan, quien no firmó su mejor actuación frente al Girona. El extremo inglés fue titular, pero fue sustituido al descanso por Jofre. Pese a intentarlo en varias acciones individuales y mostrar entrega y sacrificio, le faltó la chispa necesaria para desbordar y generar desequilibrio por el costado derecho del ataque perico.

El mensaje de Dolan tras perder contra el Girona / Instagram

Dolan sabe que puede aportar mucho más en el campo y así lo reconoció en un sincero mensaje en redes sociales, donde aseguró que trabajará aún más para dar un paso adelante. "Personalmente hoy no fue mi partido, voy a dar más por el equipo y por vosotros".

Lo cierto es que el Espanyol necesita recuperar la mejor versión de Dolan. Desde su llegada el pasado verano, el atacante inglés se ha convertido en una pieza fundamental para Manolo González, acumulando 1.403 minutos de juego repartidos en 21 partidos y aportando cuatro asistencias de gol.