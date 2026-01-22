Dolan confía en las opciones del Espanyol: "Nos merecemos ir a Europa"

El Espanyol empezó la temporada 2025/2026 con las mejores sensaciones y un rendimiento que le ha situado en la zona alta de la tabla. Después de 20 jornadas disputadas, los de Manolo González marchan en la quinta posición con 34 puntos en su casillero.

Aunque todavía queda mucha liga por delante, y pese a que los resultados no han acompañado en las últimas jornadas, en la plantilla confían mantener esa posición de privilegio y sueñan con volver a la competición europea la próxima temporada. “Sin duda, estamos en esas posiciones y creemos que nos lo merecemos", afirma Thyris Dolan en una entrevista reciente a Brands & Players. "Mucha gente está sorprendida porque la temporada pasada estuvimos cerca del descenso, pero cuando llegué sabía que este equipo podía crear algo especial. Y lo que estamos haciendo ahora no nos sorprende, porque salimos cada semana creyendo que podemos conseguir los tres puntos, así que sí, esperamos que al final de la temporada podamos alcanzar estos grandes torneos”, explica el inglés.

El extremo llegó al Espanyol en el pasado mercado estival y se ha convertido en unos pocos meses en una pieza clave en la plantilla blanquiazul. “Me estoy adaptando bien. Ayuda que tu equipo esté jugando tan bien en la liga, porque es un ambiente mucho más positivo para jugar y vivir", comenta en la citada entrevista. "Salgo de mi apartamento y los aficionados se alegran mucho de verme. No sé si sería así si estuviéramos en la otra parte de la tabla, pero me he adaptado muy bien y tengo un equipo y un cuerpo técnico que me apoyan mucho, además de que mi familia viene a visitarme cada pocas semanas, así que todo me está yendo muy bien”, asegura.

Más allá del buen momento del Espanyol y de su adaptación, Dolan habló de sus otros objetivos, que pasa por “representar a mi país, espero que eso llegue en algún momento”.

Una muerte cambió su perspectiva

En la entrevista, Dolan habla también sobre uno de los episodios que más le han marcado en la vida, la muerte de su amigo Jeremy. “No recuerdo gran cosa, es como si el trauma me hubiera hecho borrar partes de mi memoria. Lo superé gracias a mi familia, amigos y a mis compañeros en el Blackburn, que me apoyaron mucho. Mi gente me rodeó con mucho cariño y me cuidaron durante ese proceso que fue muy doloroso para mí. La familia de Jeremy es como mi segunda familia. Sin duda -la muerte de Jeremy- me cambió como persona", asegura.

El duro golpe le hizo "valorar las conversaciones que pueden resultar incómodas y preguntar sinceramente cómo está alguien y si está pasando por un momento difícil, estar realmente ahí para esa persona y no solo cuando las cosas van bien, comprender que te necesita aún más en los malos momentos". "Me hizo más abierto a las conversaciones vulnerables y a aconsejar a mis amigos que sean más abiertos a mostrarse vulnerables y mostrar sus sentimientos. A veces la persona que sonríe por fuera no necesariamente sonríe por dentro", reflexiona el blanquiazul.

"Para mí, se trata realmente de ser delicado con tus amigos cercanos, tu familia y también incluso con los desconocidos. Porque cuando pasé por eso y salí de mi casa, pensé que los demás no sabían por lo que yo acababa de pasar, así que ahora, cuando salgo, no sé por lo que puede estar pasando otra persona, ¿sabes? Eso me abrió realmente los ojos”, zanja al respecto.