El doble pivote del Espanyol, un rompecabezas para Manolo

Los resultados no han acompañado en la última semana, quizás la más importante al concentrarse tres partidos en apenas seis días, pero el Espanyol dejó claro ante el Valencia y en Montilivi que las grandes sensaciones cosechadas en el inicio de temporada no fueron un espejismo. Siete jornadas después, el cuadro de Manolo González suma solo una derrota ante el Real Madrid.

Con una defensa impecable con Clemens Riedel, Fernando Calero y Leandro Cabrera rayando a buen nivel y una delantera que ha generado 41 remates a puerta en dos partidos, ha pasado desapercibido el trabajo del centro del campo blanquiazul.

La competencia en la medular perica es altísima, desde la posición de pivote hasta la mediapunta, lo que ha permitido elevar el nivel de juego dándole equilibrio a la plantilla. Pol Lozano, Urko González, Charles Pickel, Edu Expósito e incluso Pere Milla en el enganche han rendido siempre que Manolo González les ha dado la oportunidad en el once inicial.

Dos esquemas, siempre con Pol

El técnico blanquiazul ha utilizado de inicio dos esquemas en este arranque de temporada. El más habitual es el 4-2-3-1, con dos mediocentros y un mediapunta, mientras que ante el Girona apostó por un 4-4-2, con dos mediocentros y otros dos extremos/bandas (Pere Milla y Dolan), eliminando la figura del mediapunta, al menos sobre el papel.

Pol Lozano, líder de la medular perica / RCD ESPANYOL

Lo que sí es innegociable para Manolo es el doble pivote, donde Pol Lozano se ha erigido como el hombre de confianza del entrenador, encargado del trabajo en la sombra y que pocas veces se lleva el reconocimiento que merece. El tercer capitán perico ha sido titular en las siete jornadas disputadas hasta el momento, lo que da clara muestra de su jerarquía en el equipo.

El centro del campo del Espanyol Pol Lozano + Edu Expósito + Terrats (Atlético de Madrid)

Pol Lozano + Edu Expósito + Pere Milla (Real Sociedad)

Pol Lozano + Edu Expósito + Pere Milla (Osasuna)

Pol Lozano + Urko González + Pere Milla (Mallorca)

Pol Lozano + Urko González + Edu Expósito (Real Madrid)

Pol Lozano + Edu Expósito + Pickel (Valencia)

Pol Lozano + Urko González (Girona, 4-4-2)

Junto a Pol, las opciones han ido variando en función de la jornada y, sobre todo, del rival. En ese doble pivote blanquiazul, es Urko González de Zárate quien parece afianzarse como titular. El ex de la Real Sociedad brilló en la segunda vuelta de la temporada pasada y parece seguir por el mismo camino en esta campaña 25/26. Urko ha disputado todos los partidos en los que ha estado disponible (llegó al Espanyol el 28 de agosto, con dos jornadas ya disputadas), tres de ellos en el once inicial.

Urko González, titular en el doble pivote frente al Girona / RCD ESPANYOL

Por su parte, Pickel también ha participado en cuatro de los cinco encuentros que ha disputado el Espanyol desde que llegó a finales de agosto, aunque por el momento con un rol más de refuerzo físico de cara a las segundas mitades. El congoleño solo fue titular ante el Valencia en la jornada intersemanal, aunque lo hizo en la mediapunta ayudando en la presión alta y no tanto en la base de la jugada.

Edu Expósito, entre dos aguas

Más sorprendente es el caso de Edu Expósito. El de Cubelles es el futbolista de más calidad e inteligencia táctica del Espanyol, por lo que su mejor versión la hemos visto siempre en la mediapunta. Sin embargo, el 'mentalista' arrancó la temporada retrasando su posición al doble pivote durante tres jornadas ante la falta de fichajes (Urko y Pickel llegaron al final del mercado), lo que permitió también ver la mejor versión de Pere Milla como enganche.

Edu Expósito, ante el Girona en Montilivi / Carlos Mira - RCDE

Tras quedarse en el banquillo contra el Mallorca por lesión, Edu Expósito regresó frente al Real Madrid, por primera vez en la mediapunta, aunque frente al Valencia tres días después Manolo González apostó de nuevo por devolverle al mediocentro, adelantando la posición de un Pickel más físico y aprovechable en la presión. Y el viernes ante el Girona, el ex del Eibar rotó y entró en la segunda mitad, coincidiendo también con la vuelta de Pere Milla tras sanción.

Los minutos de los mediocentros Pol Lozano: 526' Edu Expósito: 415' Urko González: 301' Charles Pickel: 141' Ramón Terrats: 85'

El 'caso Ramón Terrats'

El caso más extraño es sin duda el de Ramón Terrats. Llegó como uno de los fichajes más ilusionantes, no solo por su sentimiento perico, sino también por su indudable calidad y su espectacular segunda vuelta con el Getafe el curso pasado, aportando incluso en el apartado goleador azulón.

Ramón Terrats no está teniendo mucho protagonismo en el Espanyol / Carlos Mira - RCDE

Pero lo que parecía ser un fichaje clave para Manolo González se ha convertido en un caso digno de estudio. Terrats, socio del Espanyol desde que nació, fue titular en su debut con el equipo de su vida -en la primera jornada frente al Atlético de Madrid-, actuando en la mediapunta. Pero su escasa incidencia en el juego y el resultado adverso al descanso provocaron su sustitución tras el paso por vestuarios.

Y desde entonces no ha vuelto a la titularidad, quedándose sin minutos contra Real Madrid y Valencia y entrando desde el banquillo frente a la Real Sociedad, Osasuna, Mallorca y Girona, con pocos minutos -y sin aprovecharlos- para sacar a relucir la versión que enamoró en el Coliseum el año pasado.