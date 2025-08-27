Doble movimiento en el Espanyol: Pickel y Urko, inminentes

Manolo González tendrá a la pareja de mediocentros que tanto ansiaba. Charles Pickel y un 'viejo conocido', Urko González de Zárate, serán futbolistas del RCD Espanyol. Según informó Javier de Haro a primera hora de este miércoles, el internacional congoleño, interés perico desde hace cierto tiempo, ya está en Barcelona y siendo sometido a las pertinentes pruebas médicas. El centrocampista txuri-urdin, por su parte, ultima su regreso al club en el que rindió a gran nivel durante su cesión invernal.

Dos incorporaciones que vienen de lujo para reforzar una sala de máquinas que carecía de dichos perfiles. Pickel viene para aportar físico y experiencia a una medular en la que, previsiblemente, formará junto a Urko. De hecho, son complementarios, pues se les vislumbra como titulares en el once de Manolo.

Se alcanzó un principio de acuerdo con el Cremonese por el centrocampista de 28 años, cuya llegada será bastante asequible en lo económico para el club blanquiazul. Mientras que se desconoce, tal y como asegura 'Noticias de Gipuzkoa', si Urko se marchará traspasado de la Real Sociedad por el 50% de sus derechos - una cantidad que ronda los cuatro o cinco millones - o si se repetirá una cesión.

Urko, sin sitio en la Real

El de Vitoria se reunió con su técnico, Sergio Francisco, tras el encuentro ante, precisamente, el Espanyol, y en el que no disputó ni un solo minuto. Se le trasladó que los minutos estarían muy caros ante la gran apuesta del técnico para sustituir a Zubimendi en el pivote, Gorrotxategi.

Urko González cuajó un gran partido ante el Real Madrid / RCD Espanyol

Asimismo, Turrientes se perfila como la alternativa al nacido en Eibar. Tenía Urko la ilusión de ganarse un puesto en el once txuri-urdin, un sueño que se frustró en la pretemporada, donde vio que lo tendría muy crudo para ser titular.