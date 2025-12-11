Dmitrovic: "Suplir a Joan Garcia no me ha pesado, en Sevilla me pesó con Bono y fue un error"

El Espanyol sonríe tras encadenar tres victorias consecutivas en LaLiga EA Sports. Aunque el mérito es principalmente colectivo, parte de este éxito se explica por el gran rendimiento de Dmitrovic bajo palos. El portero serbio, que está destacando a un excelente nivel en la portería blanquiazul, se encuentra "en el mejor momento" de su carrera.

"Me encuentro mejor que nunca, puede ser el mejor momento de mi carrera profesional y personal, me fijo más en sensaciones mías que en las estadísticas, y lo estoy disfrutando", indicó Dmitrovic, quien atendió a los medios en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

También abordó la cuestión de reemplazar a Joan Garcia en la portería tras su marcha al FC Barcelona: "Ni me ha pesado ni me ha dado más energía. Joan es un fantástico portero, pero somos diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y debilidades. En Sevilla me pesaba más suplir a Bono, y eso fue un error", admitió.

Pese al buen momento del Espanyol, Dmitrovic prefiere la prudencia. "Yo sé que mucha gente no lo va a entender, que nos van a decir que hay que ser ambiciosos, incluso ir a la Champions, ganar la Liga… Eso es todo muy bonito y positivo hablarlo, pero quienes llevamos más de una década en la profesión sabemos cómo va esto, lo vimos en la Copa, que te puede eliminar un equipo que está tres categorías por debajo. Si llegamos a eso, miraremos más adelante porque no nos vamos a relajar hasta la última jornada".

“Vivimos en una sociedad en que todos, también nosotros, nos adaptamos muy rápido a lo bueno pero a lo malo nos cuesta. Cuando trabajamos mucho por algo y lo conseguimos, no lo disfrutamos. Debemos ser ambiciosos, conectados a la realidad. No es lo mismo ser ambiciosos que soñar", agregó.

Por último, analizó la complicada visita al Getafe del próximo sábado: "Me espero uno de los partidos más difíciles de la temporada y en cuanto a competir es de los tres primeros de LaLiga. Nos exigirán mucho y no será un partido muy bonito para el espectador. Tenemos que estar preparados para una exigencia brutal, es un rival que admiro mucho y Bordalás saca nuevos jugadores cada año porque se le van piezas importantes, parece que estén adaptados a ese estilo de juego. Es un mérito del entrenador y tenemos que estar mentalizados que hasta la última gota de sudor y sangre no podremos ganar".