Dmitrovic: "Unos partidos sin ganar no nos van a tirar para atrás"

Aunque el actual bache de resultados acapara ahora las portadas, la temporada del Espanyol está siendo, hasta el momento, más que notable. Con el objetivo de la permanencia en Primera División cada vez más cerca, el conjunto perico incluso puede plantearse pelear por cotas mayores en lo que resta de curso.

En ese sentido, la figura de Marko Dmitrovic se está erigiendo como fundamental en el conjunto blanquiazul. El guardameta serbio, que llegó tras la salida de Joan Garcia, está rindiendo a un excelente nivel bajo los palos y es uno de los principales responsables de que el Espanyol haya sumado tantos puntos.

Precisamente, el portero serbio repasó este martes la situación del equipo en los medios oficiales del club. Dmitrovic tiene claro que esta mala racha de resultados no cambiará ni parará al equipo: "La derrota ante el Girona fue un golpe duro. Llevamos toda la temporada haciendo las cosas bien, la autoexigencia de ganarlo todo es alta, pero no fue nuestro día. Un partido no va a cambiar nuestra actitud. Estamos muy bien, quintos, haciendo las cosas bien. Incluso nos viene bien la derrota para ver que si no estás al cien por cien no ganas a nadie".

Además, destacó que, a pesar de los últimos resultados, el equipo continúa trabajando con la misma dedicación y mentalidad que antes. "Tenemos 34 puntos en 20 jornadas, que son una gran puntuación. Todo eso es gracias a un gran trabajo que se realiza día a día. Estamos trabajando bien, mentalizados. Llevamos tres partidos sin ganar y somos ambiciosos, pero esos tres partidos sin ganar no quitan el gran trabajo que hemos realizado. No se puede ganar siempre. Las derrotas sirven para analizar detalles. Son importantes", apuntó.

Por otra parte, reflexionó sobre el próximo partido contra el Valencia: "Analizaremos sus virtudes y debilidades para tratar de ganarles. Tendremos que poner la concentración, el esfuerzo y la confianza al máximo. Unos partidos sin ganar no nos van a tirar para atrás, confiamos en lo que hacemos. El equipo va a muerte. Si salimos al cien por cien tendremos muchas opciones de ganar en Valencia".

Y, por último, insistió en el objetivo de la salvación. "Nuestro principal objetivo es garantizar la permanencia. Hasta que no se llegue a eso no pensaremos en nada más. Para llegar a eso hay que ir sumando de tres. No vale para nada pensar en los partidos de marzo o abril si no ganamos ahora", apostilló.