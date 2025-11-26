Dmitrovic, el muro serbio que impulsa al Espanyol

Sin hacer demasiado ruido y con mucho trabajo a sus espaldas, Marko Dmitrovic se ha convertido a los 33 años en una de las piezas clave de la columna vertebral del Espanyol. El veterano guardameta serbio ha ido encadenando actuaciones notables en la portería perica, pero fue este fin de semana cuando se coronó convirtiéndose en el MVP del partido frente al Sevilla (2-1).

Pere Milla y Roberto hicieron desatar la locura en el RCDE Stadium con sus goles, pero si el Espanyol se llevó los tres puntos es gracias al excelso nivel de un Marko Dmitrovic que se consagró bajo palos y que ya es el sexto portero con más paradas de toda LaLiga (43), con una media de 3,31 detenciones por partido y solo por detrás de algunos de los guardametas de equipos de la zona baja de la clasificación, que suelen recibir más ataques y remates por parte de los rivales.

Cinco paradas de mérito

Precisamente frente a su exequipo tuvo que intervenir en hasta cinco disparos a portería de los hispalenses para levantar los 'oh' y provocar los aplausos de la grada de Cornellà-El Prat. La primera intervención de mérito tuvo lugar a los 15 minutos, cuando el delantero del Sevilla Akor Adamas se sacó un derechazo desde su casa que se hubiese colado por la escuadra de no ser por el paradón a mano cambiada de Dmitrovic.

Minutos más tarde, ya pasada la media hora de juego, volvió a aparecer para negarle el gol a Peque en un remate de cabeza que llegó a rozar en área pequeña un Vargas que se llevó las manos a la cabeza, observando atónito la parada del portero; y acto seguido, sacó un pie milagroso para evitar el gol de volea de un Gabriel Suazo que apareció totalmente solo al segundo palo, donde cazó a bocajarro un envío de Ejuke.

El muro serbio, de nuevo, mantuvo el 0-0 en el marcador al descanso salvando al Espanyol cuando peor lo estaba pasando, también con una segunda parada a Akor Adamas en un mano a mano algo escorado en el que intentó fusilar la portería perica.

Ya en la segunda mitad, y tras el 1-0 de Pere Milla, se puso de nuevo el mono de trabajo para evitar el empate del Sevilla en un latigazo de Alfon desde la frontal que fue repelido por el guardameta a córner, en otra sensacional intervención. Y si bien nada pudo hacer en el gol en propia puerta de Cabrera, el 2-1 no empañó la sobresaliente actuación de un Dmitrovic sonriente y feliz... ¡por partida doble!

Dedicatoria a su hija

El serbio, que fue padre el pasado 15 de noviembre, pudo dedicarle el triunfo y sus paradas a su hija recién nacida Tea. "Es una dedicatoria muy especial. Cada partido es importante, pero el primero después de ser padre me ha dado una alegría, es lo mejor de la vida. Seguro que no lo ha visto, pero con su presencia ya nos llenó la vida, le regalo la victoria a ella, seguro que habrá muchas más", dijo tras el encuentro, además de bromear con que la noche anterior tuvo que dormir "en otro cuarto": "Se portó bien por la noche, a veces será peor y otras mejor, pero que esté sana es la mejor cosa de la vida".

"Creo que ha sido un partido completo a nivel individual, estuve bastante acertado a nivel de posición en las paradas que realicé. Cada una era diferente y difícil por sí misma, pero lo principal para un portero es estar bien posicionado y reaccioné adecuadamente. Me alegro mucho por haber ayudado al equipo a sumar esos tres puntos importantes, a seguir así y a pensar ya en Vigo", concluyó sobre sus intervenciones un Dmitrovic seguro de sí mismo.