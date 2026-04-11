Dmitrovic: del milagro de La Cartuja a la decepción en el Camp Nou

Guardaba algo de optimismo el Espanyol de cara al derbi, sobre todo tras el empate en La Cartuja y la derrota del Barça en Champions. Pero todo se torció en clave blanquiazul antes de los diez minutos de juego y el cuadro perico llegó al descanso con el partido muy cuesta arriba.

Había que dominar las dos áreas, así lo avisaba Manolo González. Y el Espanyol falló en la más determinante: la portería. Porque todo lo bien que lo hizo Dmitrovic hace una semana en Sevilla, se le volvió en contra en el Camp Nou.

El guardameta serbio, que sumaba un buen número de porterías a cero esta temporada y que venía de dos paradas milagrosas ante el Real Betis para convertirse en el MVP del duelo, falló inexplicablemente en el primer gol azulgrana antes del minuto 10.

En un saque de esquina del FC Barcelona, Dmitrovic salió a por uvas, chocó con Omar El Hilali, cayó al suelo y dejó la portería vacía para que, posteriormente, Ferran cabeceara a placer anticipándose a Carlos Romero.

Y del 1-0 al 2-0. El Espanyol falló en una salida en ataque, el Barça robó el balón y de nuevo Ferran Torres se marchó solo en el mano a mano ante Dmitrovic. Le amagó el '7' azulgrana con un recorte que nunca llegó y definió de primeras al palo largo ante la pasividad del serbio, que trató de anticipar el amague y que dejó parte de la portería libre.

No estaba siendo el día de Dmitrovic, que tan solo una semana antes había opositado a la parada del mes de abril en un disparo a bocajarro que le sacó con los pies a Aitor Ruibal. Su exhibición en Sevilla concluyó con siete paradas que le convirtieron en el héroe perico.

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Pero en el Camp Nou se vio a un Marko algo nervioso, lo que le pasó factura a la hora de blocar algún que otro balón. Eso sí, hasta en un mal día se sacó un par de paradones consecutivos para evitar que la diferencia fuese mayor en el marcador al descanso para un Espanyol sin alma sobre el terreno de juego en todas las parcelas.