Dmitrovic: mejores números que Joan García en el Espanyol

El RCD Espanyol está firmando unos excelentes números que le han colocado en la quinta plaza con 33 puntos a falta de dos jornadas para cerrar la primera vuelta. Nadie se lo hubiera imaginado. Ni siquiera un Manolo González que pide disfrutar de cada victoria como si fuera la última. Son muchos los aspectos en los que ha incidido el técnico para tener al equipo en zona europea, pero si hay una faceta en la que el cuadro blanquiazul ha mejorado en el último año, esa es la de las porterías a cero.

La obligada salida de Joan García, fuese cual fuese su destino, parecía el fin del mundo en el Espanyol. El portero de Sallent fue junto a Javi Puado uno de los artífices de la salvación perica con paradas milagrosas durante toda la temporada, por lo que su marcha el pasado 18 de junio dejaba un vacío muy difícil de llenar en la plantilla blanquiazul.

Pero tan solo un día después, el 19 de junio, iban a aparecer en escena dos claros protagonistas. El primero de ellos Fran Garagarza, director deportivo, que se adelantó a sus competidores para cerrar el fichaje de otro porterazo y a coste cero. Y el segundo, dicho guardameta: Marko Dmitrovic, que afronta el sábado la difícil papeleta de defender la portería perica frente al Barça.

"El interés era más alto que el de los otros clubes. Yo interpretaba que el Espanyol era el club que más me quería fichar. Veía un club de Primera muy consolidado, interpretaba muchas cosas similares en mis objetivos personales. Es un club que quiere crecer, mejorar y disfrutar día a día. Al final, no hay nada mejor que estar en un sitio donde te quieren", aseguró Dmitrovic hace unos días en una entrevista con SPORT.

Solo 17 goles encajados

Y vaya si le quieren. A base de trabajo, paradas y actuaciones formidables, el guardameta serbio se ha ganado el cariño de la afición y ha hecho olvidar a su predecesor, un Joan García que dejó el Espanyol por el Barça en un movimiento que no sentó nada bien en el club y en la afición blanquiazul.

"No vine a suplirlo a él, vine para dar mi mejor versión y ayudar con todo lo que pueda a que el equipo tenga éxitos este año. No quiero sustituir a nadie, quiero ser mejor Marko cada día dentro y fuera del campo", decía Dmitrovic en la mencionada entrevista. Pero las comparaciones, teniendo en cuenta su espectacular rendimiento, son inevitables. Sobre todo con el derbi del sábado en el punto de mira, en el que será el primer cara a cara entre Dmitrovic y Joan García.

Dmitrovic volvió a ser clave en la victoria en San Mamés / EFE

No hay nada mejor que las estadísticas, esas que no le gustan al propio Marko, para destacar la temporada que está firmando el que fuera portero del Leganés. En 17 jornadas con la camiseta blanquiazul, Dmitrovic tan solo ha encajado 17 goles, es decir, una media de un gol por partido. A estas mismas alturas de la pasada temporada, Joan García llevaba encajados 29 goles en contra, doce más que ahora.

Cuarto equipo menos goleado

En ese sentido, el Espanyol es a día de hoy el cuarto equipo menos goleado de toda LaLiga, solo por detrás del Villarreal (15 y un partido menos), del Atlético de Madrid (16 y un partido más) y del Real Madrid (16 y un partido más). E incluso está por delante del FC Barcelona, donde Joan García y Szczesny han encajado 20 goles en 18 jornadas (una más).

"De momento, disfruto mucho, queda mucho trabajo por delante, pero estoy seguro de que he acertado al 100%. Disfruto mucho a nivel personal, estoy mejor que nunca y, de momento, solo puedo hablar de cosas positivas", comentaba Dmitrovic, sabedor de que pasa por un estado de forma espectacular sobre el verde.

Marko Dmitrovic atendió a SPORT antes de visitar San Mamés / David Jiménez - RCDE

Pero más allá de los tantos encajados, cobra todavía más importancia la estadística de las porterías a cero, esa que tanto lastró a un Espanyol que el curso pasado no logró la salvación hasta la última jornada.

Mejores números que Joan García

Mientras que Marko Dmitrovic ha logrado no encajar goles en hasta 7 jornadas de las 17 disputadas (Osasuna, Girona, Real Oviedo, Elche, Celta, Rayo Vallecano y Getafe), el club blanquiazul -que hasta la misma fecha del año pasado solo sumaba 2 partidos sin goles en contra- finalizó la campaña 24/25 con un total de 8 porterías a cero en 38 jornadas (Atlético, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Rayo Vallecano, Celta, Getafe y Las Palmas).

DMITROVIC-JOAN GARCÍA Goles encajados en la jornada 17: Joan García 24/25: 29 goles

Marko Dmitrovic 25/26: 17 goles Media de goles encajados en la jornada 17: Joan García 24/25: 1,7 goles

Marko Dmitrovic 25/26: 1 gol Porterías a cero en la jornada 17: Joan García 24/25: 2 porterías a cero (8 en toda la temporada)

Marko Dmitrovic 25/26: 7 porterías a cero

Unos números que destacan por sí solos, pero que además reflejan una mejoría espectacular de todo el equipo. "Bonita estadística y dato, pero a veces hay muchas más cosas que influyen para una portería cero", asegura el serbio. Y es que cabe recordar que la defensa titular del año pasado estaba formada por Omar El Hilali, Kumbulla, Cabrera y Carlos Romero; mientras que en la presente temporada el nivel es mucho más elevado y eso que tan solo varía una pieza, la de Fernando Calero, que era suplente del central albanés hace un año.

Sea como sea, pese a lo positivo de las porterías 'limpias', a Dmitrovic no le importaría encajar tres goles por partido siempre y cuando el equipo gane: "Nunca pienso en dejar portería cero. Si me ofrecen un resultado 4-3 para Espanyol, lo firmo con las dos manos". Y más que nunca lo firma de cara al derbi. "Cualquier victoria me sirve ante el Barça", sentenció en declaraciones en exclusiva para SPORT.