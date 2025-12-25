Dmitrovic lanza en SPORT su deseo para 2026: "Hay que disfrutar cada día para lograr cosas grandes"

En el Espanyol han vuelto las sonrisas, aquellas que se habían difuminado en los últimos años y que ahora regresan gracias al buen hacer del equipo dirigido por Manolo González. El cuadro blanquiazul se marcha al parón navideño después de encadenar cinco victorias consecutivas en LaLiga EA Sports y, sobre todo, con la enorme satisfacción de volver a llenar de orgullo a toda la afición perica.

Hay muchos nombres a destacar en esta espectacular campaña del Espanyol, pero, sin lugar a dudas, hay que resaltar la figura de Marko Dmitrovic. El guardameta serbio aterrizó en el club catalán el pasado verano con el reto de hacer olvidar a Joan Garcia, quien fue uno de los jugadores más determinantes del equipo perico el curso pasado.

Pero, como él mismo reconoció en una entrevista a SPORT, no llegó para suplir a nadie, sino para ser la mejor versión de sí mismo. Y vaya si lo está consiguiendo. El guardameta serbio está rindiendo a un excelente nivel bajo palos en la portería blanquiazul, consolidándose como uno de los mejores del campeonato. De hecho, únicamente Thibaut Courtois le supera en porterías a cero, con ocho, por las siete que suma Dmitrovic.

Dmitrovic, feliz en el RCD Espanyol / David Jimenez - RCDE

Con un sobresaliente rendimiento dentro del terreno de juego, Marko Dmitrovic también se ha adaptado a las mil maravillas a su nuevo club, su nueva casa y su estrenada vida como padre. El guardameta serbio vive su primera Navidad en Catalunya y, sobre todo, la primera como padre. Un contexto personal que marca su manera de entender estas fechas y que añade una dimensión especial a un tramo de temporada siempre cargado de emociones.

Tras el partido en San Mamés y con la pausa navideña en el horizonte, Dmitrovic reconoce a SPORT que estas fiestas serán diferentes. “Nosotros, los ortodoxos, celebramos un poco más tarde, el 7 de enero”, explica, aunque matiza que en su familia siempre ha habido espacio para compartir todas las tradiciones. “También tenía familiares católicos, así que nos juntaremos y celebraremos todas las fiestas que tenemos”, apunta. Esa mezcla cultural define bien al guardameta, acostumbrado a adaptarse allá donde ha estado.

La gran protagonista de esta Navidad será Tea, su hija, que acaba de llegar a sus vidas. “Supongo que serán muy tranquilas, porque el bebé aún es pequeño y nos da guerra por la noche”, comenta con una sonrisa implícita en sus palabras. Lejos de verlo como un inconveniente, Dmitrovic lo vive como un regalo. “Es la mejor cosa que nos pasó a mi mujer y a mí en la vida. Nos da una alegría tremenda y las disfrutaremos con ella; serán las mejores fiestas de nuestras vidas”.

Marko Dmitrovic sumó su segunda portería a cero consecutiva / Valentí Enrich

Instalado desde hace poco tiempo en Catalunya, el portero admite que todavía no ha tenido ocasión de empaparse a fondo de las tradiciones navideñas locales. No conoce aún, por ejemplo, una de las más singulares: el tió de Nadal. “No la conocía, pero ahora me voy a fijar en eso y la voy a conocer. Si mi hija y yo nos quedamos aquí y ella crece, pues hará eso, así que lo disfrutaremos con ella”, señala. Dmitrovic se define como una persona curiosa, con ganas de aprender y de integrarse. “Me gusta conocer la cultura esté donde esté. Todo lo que pueda aprender y disfrutarlo, lo vamos a hacer”.

Más allá del plano personal, Dmitrovic no se olvida de la afición perica. De cara al nuevo año, su mensaje es claro y cercano. “Lo principal y lo único que les quiero desear es mucha salud, que disfruten mucho con su familia y que sean felices”, afirma. Y, ya en clave deportiva, añade un deseo compartido: “Quiero muchos buenos resultados en nuestra casa”.

Sobre los objetivos para el próximo año, el guardameta huye de grandes promesas. “No me gusta poner muchos objetivos de resultados”, confiesa. Su receta es otra: constancia y disfrute. “Que sigamos disfrutando día a día y haciendo las cosas como hasta ahora. Podemos disfrutar de cosas muy bonitas, pero hay que disfrutar cada día para luego lograr cosas grandes”. Un mensaje coherente de futbolista que vive un momento vital pleno y que afronta el futuro con calma, compromiso y esperanza.