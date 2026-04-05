Dmitrovic también 'despeja' dudas: primera portería a cero del 2026

El RCD Espanyol está hoy un punto más cerca de la salvación. Dejó claro Manolo González que habrá que seguir trabajando y trabajando de aquí a final de temporada y sacarse de la cabeza la palabra 'Europa'. Al menos hasta que se gane por fin un partido y se certifique la permanencia. Esa a la que se acercó el cuadro perico este sábado gracias a un empate en territorio bético que tuvo nombre y apellido.

Porque el 0-0 cosechado en La Cartuja no hubiese sido posible sin Marko Dmitrovic, un portero que sin hacer mucho ruido va dando puntos a un Espanyol que no va sobrado precisamente. Si bien el guardameta serbio ha ido evitando goles durante toda la segunda vuelta, era tal la fragilidad defensiva perica que siempre acababa encajando.

Hasta este sábado, cuando el conjunto de Manolo González firmó la primera portería a cero en los más de tres meses que llevamos de 2026. Cuatro en total, desde el 13 de diciembre ante el Getafe. Y esta vez no fue mérito de una línea defensiva blanquiazul que sigue cometiendo errores jornada tras jornada. De nada sirven los avisos de Manolo González en rueda de prensa ni el trabajo que llevó a cabo el técnico gallego durante el parón para revisar esas jugadas totalmente evitables que pueden acabar pasando factura.

Marko Dmitrovic, en La Cartuja / RCD ESPANYOL

San Dmitrovic

Pero, por suerte para el Espanyol, ahí estaba Dmitrovic para erigirse en Santo en una semana en la que mucho se habló de Joan García y su debut con la selección española en el RCDE Stadium frente a Egipto. Si el ahora portero del FC Barcelona firmó una temporada 24/25 espectacular bajo palos con la camiseta blanquiazul, el serbio no quiere quedarse atrás con respecto a su predecesor. Y así lo demostró en La Cartuja, donde sostuvo al equipo con paradas inverosímiles y con esa pizca de suerte que tienen los grandes porteros, que logran aliarse con la madera.

Dmitrovic, en una acción ante el Betis / RCD ESPANYOL

El palo evitó el 1-0 de Pablo García, cierto, pero antes fue Dmitrovic quien emuló a Casillas en aquella famosa parada ante el sevillista Perotti. El meta serbio le negó el gol a Aitor Ruibal con la pierna derecha -reflejos espectaculares de Marko- en un remate a bocajarro desde la frontal del área pequeña del delantero del Betis, que recibió el conocido pase de la muerte de un Bellerín que le ganó muy fácil la espalda tanto a Carlos Romero como a Dolan y Pol Lozano.

Pero ahí estaba el muro serbio, que realizó la que probablemente será 'la parada del mes' de abril, ese mismo trofeo que precisamente se llevó el propio Dmitrovic en marzo tras su espectacular intervención durante el Mallorca-Espanyol. Pero el paradón ante Ruibal no fue el único ante el Betis.

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Antes, le sacó un potente cabezazo a Diego Llorente, y después se lució con una fenomenal estirada para evitar el gol de Altimira en otra floja acción defensiva de los blanquiazules. Firmó en total seis paradas para sellar la primera portería a cero del año y acercar al Espanyol a la permanencia. El próximo reto del serbio, ante el Barça de Joan García.