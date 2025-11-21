Dmitrovic: “Tenemos un buen colchón de puntos, pero no nos podemos acomodar”

Marko Dmitrovic vivirá un partido especial este lunes. El portero serbio del Espanyol se enfrenta al Sevilla FC, uno de sus exequipos en LaLiga española.

Pese a que en el Sánchez Pizjuán no tenía completamente la titularidad asegurada, en el RCDE Stadium es el dueño y señor de la portería perica, y se ha convertido en una pieza esencial para Manolo González. En la previa del partido, y tras el parón de selecciones, el cancerbero ha atendido a los medios del club y se ha mostrado con ganas de que llegue el partido.

“Sea cual sea el resultado, nosotros tenemos una idea muy clara de trabajar al máximo día a día. Cuando tenemos una racha positiva, intentamos mantenerla el máximo tiempo posible, y cuando las cosas no salen, como en las dos últimas derrotas, hay que intentar cortar esa mala racha con un nuevo partido, sobre todo en nuestra casa, y seguir sumando”, dijo el serbio. “Tenemos un buen colchón de puntos, pero no significa que nos tengamos que acomodar para nada. Cada partido es un mundo separado y es una historia muy diferente. La obligación nuestra es ir preparados en cada partido para sumar tres puntos. Tenemos un buen colchón de puntos pero en uno o dos partidos se pierde si no estamos bien metidos para sumar de 3 en cada partido. La primera parada es el partido del lunes contra el Sevilla y vamos con máxima ilusión para ganarlo”.

En su nueva vida en Barcelona, Dmitrovic ha estrenado también paternidad: "De momento tranquilo, ya lleva solo un par de días, pero bien, ilusionado, muy feliz y aprendiendo y descubriendo cosas nuevas de la vida. Somos novatos, pero bueno, lo disfrutamos y va todo bien”.

“Tenía cosas del parto de mi mujer, así que se me ha ido muy rápido. Pero ahora sí que siempre que viene parón se echan de menos los partidos, aunque sabemos que también es importante dentro el campeonato, tener una para pausa para descansar, recargar pilas y refrescar la mente. Lo hemos aprovechado bien y tenemos ganas de que llegue el lunes", añadía sobre el parón de selecciones.

Sobre la racha negativa, Dmitrovic ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, ya que forma parte del proceso de una temporada larga. "Nuestra obligación es no dejarnos llevar por la adrenalina cuando ganamos y no hundirnos cuando perdemos. Habrá muchas victorias, empates y derrotas. Eso forma de este maravilloso deporte y hay que convivir con eso. Nos dolió mucho la derrota contra un Villarreal de Champions. Nosotros no tuvimos un buen día, que también puede pasar. No vamos a ganar todos los partidos. Pero sirve para mejorar cosas, ver dónde hay margen de mejora y seguro que el lunes haremos un partido muy bueno y nos llevaremos los tres puntos”.

En cuanto al análisis del rival, el 'muro' perico advirtió que es un equipo que "juega muy bien al fútbol, es un equipo muy grande que en las últimas dos o tres temporadas no lleva los resultados esperados a su exigencia. Los dos equipos saldremos desde el minuto cero para sumar tres puntos. Ninguno de los dos se va a ir contento con lo que no sean tres puntos, así que puede ser un partido muy divertido y que puede ganar cualquiera. Espero que nosotros hagamos todo dentro de nuestras posibilidades para que los tres puntos se queden en casa”.

Dmitrovic formó parte de la plantilla del Nervión en verano de 2021 tras firmar unas temporadas excelentes en el Eibar. Allí, la presencia de Bono y una situación inestable en el club le rezagó al banquillo y no disfrutó de muchas titularidades. Finalmente, en la temporada 2024/25 se marchó al Leganés, equipo con el que bajó a LaLiga Hypermotion antes de recalar en el Espanyol esta temporada.