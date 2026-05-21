Disciplina archiva el expediente del presunto episodio racista de Rafa Mir sobre Omar El Hilali

El Comité de Disciplina archiva el expediente sobre el presunto insulto racista de Rafa Mir sobre Omar El Hilali por falta de pruebas, según informó AS este miércoles. La investigación llevaba a cabo por el comité de la Real Federación Española de Fútbol permite cerrar el caso, al no encontrarse imágenes que demuestren que el delantero del Elche le dijera al jugador perico que vino "en patera".

Todo sucedió durante el Elche-Espanyol disputado en la jornada 26 el pasado 1 de marzo. En los minutos finales del mencionado encuentro en el Martínez Valero, el lateral marroquí se acercó al colegiado del encuentro y le informó de que el delantero del Elche le había espetado un comentario racista.

Así lo reflejaba el árbitro Galech Apezteguía en el acta: "En el minuto 78, el jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: 'Viniste en patera', no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del colectivo arbitral. En consecuencia, procedí a activar el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante 3 minutos".

La versión de Omar El Hilali

Desde el primer momento, Rafa Mir negó los hechos y la entidad blanquiazul apoyó a Omar con un comunicado y en declaraciones de Manolo González y de varios compañeros. Semanas más tarde, en una entrevista con SPORT, Omar El Hilali desveló en exclusiva su versión de los hechos.

"Sinceramente, está en manos de los tribunales, en los juzgados, hasta que no salga todo muy claro, yo no sé nada. A partir de ahí, lo que tenga que ser, será, pero hasta que todo se resuelva al 100%, no puedo decirte nada", dijo el pasado mes de abril el hispano-marroquí. Y ahora, casi dos meses después, Disciplina ha decidido archivar el caso por falta de pruebas, situación en la que debe imponerse la "presunción de inocencia" de Rafa Mir.

La resolución: caso cerrado

"El Comité de Disciplina de la RFEF ha archivado el expediente disciplinario de Rafa Mir por sus supuestas manifestaciones sobre Omar El Hilali. El Comité destaca la ausencia de prueba contra Rafa Mir y concluye que se impone su presunción de inocencia", argumenta Disciplina en declaraciones recogidas por el Diario AS.

"Tras la inexistencia de prueba directa, ausencia de corroboración por parte del jugador, así como la falta de elementos objetivos en las imágenes videográficas, impiden alcanzar el grado de certeza exigible para entender desvirtuada la presunción de inocencia del expedientado", añade el Comité, dando carpetazo al asunto.

Una resolución que el propio Omar se imaginaba, puesto que las palabras que le dirigió Rafa Mir, fueran las que fueran, no pudieron ser grabadas al haberse tapado la boca: "Yo lo escucho. Y cuando yo lo escucho, se lo digo al árbitro. Y a partir de ahí hay cosas que no puedes controlar. Yo aviso y luego eso se investiga, hay cámaras en el campo, altavoces, pero sí que es verdad que están muy lejos de lo que es la acción de juego. Una cámara sí que puede... pero en el momento en que tú te tapas la boca, ya es imposible que se te pueda leer los labios. Es que es imposible".

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Eso sí, hubiese o no resolución a su favor, Omar El Hilali dejó claro a SPORT por aquel entonces que "eso queda en la conciencia de cada uno": "Yo estoy muy tranquilo y una persona cuando hace algo malo, queda con su conciencia. Yo sé que no he hecho nada malo".