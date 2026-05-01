El dilema de Manolo González en el centro del campo ante el Madrid

El Espanyol afronta el enfrentamiento liguero contra el Real Madrid inmerso en una preocupante dinámica, con 16 partidos consecutivos sin sumar los tres puntos. El conjunto dirigido por Manolo González no conoce la victoria en este 2026 y, poco a poco, ha ido cayendo en la clasificación hasta situarse en una zona peligrosa, a tan solo cinco puntos del descenso.

En este contexto, lograr de una vez por todas un triunfo se ha convertido en una prioridad absoluta para el Espanyol. Sin embargo, el reto no es menor, ya que recibir al Real Madrid en el RCDE Stadium no parece a priori el escenario más propicio para romper la mala racha. Aunque el conjunto blanco tampoco atraviesa su mejor momento de la temporada, su calidad y potencial lo convierten en un rival extremadamente difícil de superar.

Por si la situación no fuera ya lo suficientemente complicada, el Espanyol deberá afrontar el duelo con una baja importante. Pol Lozano no estará disponible tras ser expulsado en el último encuentro ante el Levante, donde vio dos tarjetas amarillas en apenas dos minutos. De este modo, el centrocampista catalán se pierde el choque frente al Real Madrid y deja a Manolo González con menos opciones en el centro del campo del conjunto blanquiazul.

A pesar de que fue suplente en el último partido ante el Levante, Pol Lozano es uno de los hombres de confianza de Manolo González. El mediocampista de Sant Quirze del Vallès suele ser un fijo en el centro del campo perico, como demuestran sus números esta temporada. Hasta la fecha, ha disputado más de 2.000 minutos entre Copa del Rey y LaLiga, repartidos en 30 partidos, con una aportación de dos goles y una asistencia.

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De esta manera, el técnico perico tendrá que reconfigurar el centro del campo sin uno de sus jugadores más importantes. Todo apunta a que Urko González y Edu Expósito repetirán en el once titular, aunque la principal incógnita es quién los acompañará. Si Manolo González opta por reforzar la medular con un tercer centrocampista, las alternativas pasan por un perfil más físico y de recorrido como el de Pickel, o por una opción más ofensiva como la de Ramón Terrats. Tampoco se descarta un planteamiento más atrevido, con solo dos hombres en el centro del campo y la entrada de un jugador adicional en ataque para ganar presencia en los metros finales.