El dilema del Espanyol con Marcos Fernández

La llegada de Monchi ha devuelto la ilusión al entorno del Espanyol. El nuevo director general deportivo aterriza en el club con ambición, experiencia y la firme intención de ayudar al conjunto blanquiazul a dar un paso adelante. Tras dos temporadas en las que ha logrado la permanencia en las últimas jornadas, la entidad catalana pretende alejarse de la zona de peligro y comenzar a mirar hacia cotas más altas.

Recientemente, Monchi confirmó que la estrategia del Espanyol en el mercado será más agresiva y que el objetivo pasa por reforzar todas las líneas del equipo que dirige Manolo González. En este sentido, el dirigente andaluz tiene por delante una decisión importante en la posición de delantero centro, una demarcación en la que actualmente cuenta con tres futbolistas en la plantilla.

Esta última temporada, Manolo González ha contado con dos delanteros de garantías como Kike García y Roberto Fernández. El veterano ariete ha cumplido con creces las expectativas depositadas en él y ha desempeñado su papel a la perfección. Con 10 goles, ocho en LaLiga y dos en la Copa del Rey, se ha convertido en una pieza determinante en varios de los momentos clave de la campaña.

Por su parte, a Roberto Fernández le ha costado algo más encontrar su mejor versión este curso. Pese a mantener su habitual entrega, intensidad y espíritu de lucha, el delantero andaluz ha estado menos acertado de cara a portería y, sin duda, ha acusado la ausencia de Javi Puado, quien suele ser uno de sus principales socios sobre el terreno de juego. Aun así, cerró el campeonato liguero con siete tantos en su cuenta particular.

La principal novedad en la posición de delantero centro es Marcos Fernández. El atacante nacido en Cambrils, que aterrizó en el Espanyol el pasado verano, ha brillado esta temporada en el Ceuta, donde ha jugado cedido con el objetivo de seguir creciendo y acumulando experiencia en el fútbol profesional. Y lo cierto es que ha superado las expectativas.

El joven delantero se ha convertido en una de las grandes revelaciones de LaLiga Hypermotion, liderando el frente ofensivo del conjunto ceutí y firmando unos registros más que destacados de cara a portería (14 goles). Su rendimiento no ha pasado desapercibido y ha reforzado su candidatura para hacerse un hueco en los planes del Espanyol de cara a la próxima temporada.

Un futuro incierto

Sin embargo, su futuro sigue siendo una incógnita. Según informó la Cadena COPE, Marcos Fernández cuenta actualmente con una cláusula de rescisión de dos millones de euros, una cifra que podría convertirlo en un objetivo atractivo para otros clubes tras su excelente temporada en LaLiga Hypermotion.

En caso de que una entidad presentara una oferta formal por ese importe, el Espanyol tendría dos alternativas sobre la mesa. La primera, aceptar la salida del delantero a cambio de los dos millones de euros estipulados en su contrato. La segunda, activar una cláusula incluida en el acuerdo del futbolista que permitiría al club mejorar sus condiciones salariales, sin ampliar los dos años de contrato que todavía tiene vigentes hasta 2028, a cambio de elevar su cláusula de rescisión hasta los ocho millones de euros.

Noticias relacionadas

La decisión no será sencilla. Marcos Fernández ha demostrado que está preparado para dar el salto y competir por un puesto en la élite, pero también se ha convertido en un activo de gran valor para la entidad. En un verano marcado por la llegada de Monchi y por la necesidad de construir una plantilla más competitiva, el futuro del delantero de Cambrils se presenta como uno de los primeros asuntos estratégicos que deberá resolver la nueva dirección deportiva.