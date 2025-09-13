El dilema del '9' en el Espanyol

El Espanyol regresa a la competición el próximo lunes en el duelo de LaLiga contra el Mallorca. Tras el parón de selecciones, el equipo perico quiere continuar con la buena dinámica del inicio liguero, en el que han logrado sumar dos victorias, ante Atlético de Madrid y Osasuna, y un empate en Anoeta con la Real Sociedad.

Ya con los internacionales de vuelta (Omar El Hilali, Charles Pickel y Luca Koleosho), el conjunto blanquiazul se prepara para intentar continuar con su condición de invicto. No será nada sencillo, pero el buen momento del equipo permite ser optimistas de cara al siguiente compromiso en el campeonato liguero. Con la permanencia en la mente, sumar de a tres de nuevo permitiría soñar a la afición con cotas mayores.

Estos positivos resultados en las primeras tres jornadas ha generado muchas certezas, pero también ha ocasionado algunas dudas en determinadas posiciones. En ese sentido, Manolo González vuelve a tener que escoger en la posición de '9'. El técnico gallego cuenta con dos jugadores de muchas garantías como Roberto Fernández y Kike García, pero tiene la obligación de decidir quien partirá de titular en el duelo contra el Mallorca.

Roberto regresó este verano a la disciplina perica en un traspaso de 6,2 millones de euros por el 50% de sus derechos tras estar cedido en el último tramo de la pasada temporada. El delantero andaluz enamoró rápidamente a la afición perica con su entrega y garra, pero sobre todo por su gran olfato goleador al máximo nivel. Ya de vuelta, Manolo González apostó por él como titular en los dos partidos de Liga (Atlético de Madrid y Real Sociedad) y, aunque no ha conseguido todavía ver portería, sigue siendo decisivo con su trabajo sobre el campo. De hecho, en Anoeta forzó el penalti que convirtió Javi Puado gracias a su inteligencia y su picardía en el verde.

Y, por otro lado, el Espanyol también cuenta con la veteranía de Kike García. El atacante de Motilla del Palancar aterrizó en el RCDE Stadium después de completar su mejor temporada en Primera División con trece dianas en 35 encuentros. Terminó contrato con el Alavés, y la dirección deportiva blanquiazul se adelantó para firmar a un excelente 'killer' a coste cero. Fue suplente en las dos primeras jornadas, sin embargo, Manolo le dio la oportunidad de salir como titular contra Osasuna, donde estuvo a punto de marcar en un par de ocasiones.

Ahora, la gran pregunta reside en quien ocupará la punta del ataque en el partido contra el Mallorca. ¿Volverá a Manolo a apostar por Roberto o le dará continuidad a Kike García? También existe la alternativa de verlos a ambos, aunque el técnico gallego no suele juntar a dos nueves fijos desde el inicio del partido. El dilema del '9' está abierto en el Espanyol, pero el gol está asegurado con cualquier opción.