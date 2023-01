Diego: "El punto me sabe a poco"

El técnico gallego se mostró insatisfecho Sigue reclamando fichajes a la dirección deportiva

El técnico gallego del Espanyol, Diego Martínez, se mostró contrariado después de lograr sumar un único punto en el duelo ante el Girona: “La gestión de este encuentro era muy complicada. Ha sido una semana compleja y bonita en muchos aspectos. Vamos muy justos en algunas situaciones y hoy era complicada. Me sabe a poco.”

El entrenador le dio mucha importancia al desgaste físico que lleva encima el equipo, especialmente en esta semana de tres encuentros, aunque eran conscientes que “el camino iba a ser muy largo y muy duro”.

Más analíticamente, Martínez señaló acerca del encuentro: “Hay errores que seguimos cometiendo y nos cuestan goles en contra. Es insuficiente, pero el equipo nunca se rinde y ha remontado una vez más. El bloque da el máximo, damos todo lo que tenemos dentro”.

Faltan refuerzos

Es una evidencia que la plantilla espanyolista está descompensada. El trabajo de la dirección deportiva ha sido mejorable, pero la incorporación de César Montes es la primera de una serie de llegadas que el club necesita y que el técnico espera: “Hay unas necesidades que tenemos que cubrir. Confío en que se pueda solucionar esto porque el equipo lo necesita. Me centro en hacer mi trabajo y en controlar lo que puedo controlar”.

En la misma línea, Diego Martínez, frustrado tras no poder vencer al Girona pese a ponerse por delante en el tramo final, aseguró que él no es quien “toma decisiones” a la hora de reforzar la plantilla: “Yo soy entrenador, evidentemente compartimos información y me piden opinión, pero no soy más que eso. A partir de ahí, intentaremos sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tengamos”.