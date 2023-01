Diego Martínez: "Creo en este vestuario, saldremos adelante"

El técnico del Espanyol explicó en rueda de prensa que "estar en posiciones de descenso es algo circunstancial" en estos momentos Cabrera, Melamed y Rubén Sánchez son duda para viajar a Madrid para el duelo ante el Getafe del domingo

El entrenador del Espanyol, Diego Martínez, afirmó este viernes en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga de este domingo contra el Getafe, que cree en el vestuario y está seguro de que el bloque, ahora penúltimo en la clasificación, "saldrá adelante".

El gallego, tras la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ensalzó la calidad del rival y auguró un duelo duro: "El Getafe es un equipo fuerte, incómodo, que aúna una muy buena organización defensiva y talento en la parte de arriba. Está en una buena línea y con confianza. Debemos ir muy mentalizados sobre el tipo de encuentro que nos espera".

El responsable del banquillo catalán, de todos modos, aseguró que todos los partidos son "claves e importantes" e insistió en que no se plantea "echar más piedras a la mochila del equipo" en cuanto a la "necesidad" de puntos. El técnico se mostró convencido de las opciones de victoria.

Diego Martínez no encendió las alarmas respecto a la posición del Espanyol en la clasificación y destacó el crecimiento del grupo, pese a reconocer que el fútbol profesional "son resultados".

"Está claro que no es suficiente y necesitamos una mejor versión de nuestra mejor versión", reflexionó. De hecho, el entrenador insistió en que no sería positivo para el grupo centrarse a estas alturas en la clasificación: "A nadie nos gusta estar ahí, pero nosotros, internamente, no debemos hacerlo. Entiendo que desde fuera se diga que hay que salir de ahí y saldremos. Pero ahora no ayuda. Es algo circunstancial".

Bajas y recado para Catoira

Por otra parte, el preparador explicó que los futbolistas Cabrera y Melamed tienen problemas físicos y su presencia para el partido del domingo, a día de hoy, no está garantizada. Diego Martínez comentó que se trataba de fiebre y problemas estomacales por lo que no se pudieron incorporar a la sesión de este viernes. Además, Rubén Sánchez también arrastra molestias.

Finalmente, el técnico, preguntado por los posibles refuerzos en el mercado de invierno, subrayó que es "una evidencia" que el bloque necesita fichajes: "Tenemos claro lo que necesitamos, pero no depende de mí". Además, insistió en la importancia de "encontrar buen nivel y rendimiento inmediato".