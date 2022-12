Diego Martínez: "Es un partido emocional, pero hay que jugar con cabeza"

El técnico del Espanyol ve al equipo convencido de poder sumar un buen resultado en el derbi de mañana en el Spotify Camp Nou Diego Martínez recordó el ejemplo del Infantil B en el torneo de Gran Canaria: "Nos han mostrado el camino"

Diego Martínez, técnico del Espanyol, se mostró convencido de poder sumar un buen resultado en el derbi de mañana (14 horas) en el Spotify Camp Nou ante el FC Barcelona.

Así, el entrenador perico comentó en la rueda de prensa previa: "Sabemos que es un partido especial, distinto, en unas fechas señaladas además. Son partidos, cuando juegas ante equipos con tanto potencial, donde tú tienes que estar muy acertado y el adversario no. Para el Espanyol es siempre un partido envuelto en un contexto emocional intenso. Jugamos desde el sentimiento, pero hay que hacerlo con mucha cabeza".

Diego Martínez resaltó asimismo que "veo al equipo convencido. Tenemos que jugar con nuestras armas. Ojalá mañana de dos a cuatro de la tarde seamos capaces de plasmarlo en el campo. Será una competencia emocional e intensa, pero debemos jugar con la cabeza y ceñirnos a nuestro plan de juego".

"Queremos un partido de contundencia en las dos áreas, donde el rival no esté cómodo. Si queremos sumar algo positivo tenemos que ser verticales, profundos, y tener personalidad. Queremos valentía de nuestro equipo", añadió.

Y es que el derbi es siempre algo más que un partido, también para un entrenador que lleva poco tiempo en la entidad blanquiazul: "Nosotros defendemos un sentimiento que está en las entrañas de este club. Ayer me crucé con una perica, muy perica, y me transmitió una emoción que quiero hacer llegar a los jugadores. Me he inspirado en eso".

Otra fuente de inspiración para el Espanyol es el triunfo del Infantil B en el torneo de Maspalomas superando al Barça en la final por 2-1 en el mediático torneo navideño.

"Tiene que parecerse a lo que hicieron nuestros chavales, nuestro Infantil B en el trofeo de Canarias. Es inspirador. Ellos comparten nuestros valores, con lo que nos identificamos. Nos han inspirado, nos han mostrado un camino y también una realidad histórica de este club, que los momentos de alegría son especiales, son muy intensos y se viven de una manera especial. Cuando se consiguen estas cosas, son especiales. Nos han enseñado el camino y nos inspiran", comentó el entrenador.

También habló sobre la llegada del central mexicano César Montes, primer refuerzo en el mercado invernal: "Es sumar a un guerrero más para la causa. Es importante su fichaje. He sido claro con las necesidades del equipo. Ojalá se adapte pronto al equipo y a la competición. Su llegada palía además la mala noticia de Keidi Bare, que va a estar alejado de los campos un tiempo tras su lesión. La llegada de César es buena anímicamente para el equipo".