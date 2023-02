Diego Martínez: "Osasuna es un reto brutal, mayúsculo"

El entrenador del Espanyol destacó la continuidad del proyecto osasunista como una de las claves de su éxito "Gaudí me parece un genio y la campaña del Espanyol me parece brillante y genial", comentó sobre la última polémica turística

El entrenador del Espanyol, Diego Martínez, aseguró este viernes en la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra Osasuna que el duelo supone "un reto brutal, mayúsculo" y destacó que se trata de un proyecto que lleva "muchos años en construcción".

El preparador blanquiazul apuntó, en el RCDE Stadium, que el cuadro navarro está realizando "una excelente temporada" y ensalzó la composición de su plantilla: "Han hecho un grupo de un nivel homogéneo, acorde a su estilo y están recogiendo los frutos del gran trabajo de estos años. Es un partido muy, muy difícil".

Por otra parte, el preparador calificó como "positivo" el cierre del mercado de invierno, que se ha cerrado para el Espanyol con cinco caras nuevas: el central mexicano César Montes, el lateral francés Pierre-Gabriel, los medios Denis Suárez y Gragera y el portero Pacheco.

Diego Martínez indicó que el club ha "cubierto unas necesidades que tenía en verano", aunque apuntó que lo realmente importante es que "esta valoración positiva" tenga que ver con el rendimiento en el verde. En este sentido, aseguró que todos los refuerzos han llegado "con una mentalidad magnífica".

La prioridad del cuerpo técnico es ahora "acelerar el proceso de adaptación", algo que el gallego espera que sea "lo más rápido posible". En cualquier caso, el responsable del banquillo subrayó que "no es importante lo que sienta el entrenador (respecto al mercado), sino que el Espanyol cuente con la mejor plantilla".

El preparador blanquiazul recordó también que la igualdad en Primera División sigue siendo "tremenda" y que sus rivales "se han reforzado muy bien".

"Será una segunda vuelta importante, difícil y compleja, pero apasionante", agregó con tono sereno en su análisis de la situación.

Diego Martínez, en definitiva, concluyó que el Espanyol está "mejor que hace un mes" y esperará a ver el comportamiento en el césped del bloque para realizar valoraciones más afinadas: "No hay buenos o malos fichajes, hay buenos o malos rendimientos. Lo más importante es que el equipo consiga los objetivos".

Por otra parte, el entrenador periquito valoró la respuesta del Espanyol a la campaña de la Generalitat de Catalunya, que se centraba en el FC Barcelona para promocionar el turismo en la comunidad autónoma, con el objetivo de reivindicar que en el territorio hay más de dos colores, no solo los azulgrana.En este sentido, el gallego confesó que recientemente visitó la Casa Batlló e hizo la siguiente reflexión: "Gaudí me parece un genio y la campaña del Espanyol me parece brillante y genial. El esfuerzo, la dedicación y la perseverancia es una manera de ser y forja el carácter. Esto tiene que ver con esa rebeldía".