Diego Martínez: "Los futbolistas nos han hecho sentir orgullosos a todos"

El Espanyol remontó un gol en contra ante el Celta y confirmó la victoria en la prórroga "Todo cuesta muchísimo esfuerzo y seguimos teniendo muchas necesidades por cubrir", dijo el técnico blanquiazul

El entrenador del Espanyol, Diego Martínez, afirmó este martes tras eliminar al Celta en la Copa del Rey en el RCDE Stadium que los jugadores "han hecho sentir orgullosos a todos" ante un rival "muy fuerte".

El técnico, en rueda de prensa, alabó al equipo y apuntó que mereció "la victoria" y destacó la unidad con la grada: "El grupo quería compartir el momento con la afición y dar continuidad a la alegría de hace dos días (el empate a uno en el derbi contra el Barcelona). Ha sido un momento muy bonito".

En cualquier caso, el gallego apostó por evitar relajaciones e insistió en la necesidad de "seguir fuertes". Además, no escondió que el bloque debe "corregir errores" porque, comentó, "el primer gol del Celta es muy evitable".

En este sentido, el preparador blanquiazul destacó que al Espanyol le espera un camino "largo y duro" esta temporada. "Todo cuesta muchísimo esfuerzo y seguimos teniendo muchas necesidades por cubrir. Si vamos al presente, el equipo ha dado todo lo que tenía", reflexionó.

Preguntado por el central mexicano César Montes, último fichaje del club que debutó frente al Celta, Diego Martínez comentó que es importante dar "tiempo" a su adaptación: "Viene a sumar y a ayudar y necesitamos lo mejor de cada uno, la verdad".

Respecto al malestar del entrenador del Celta, Carlos Carvalhal, con el arbitraje, el técnico no quiso polemizar con la actuación del colegiado. "Arbitrar es muy difícil y todos nos hemos acostumbrado al VAR (que no está activo en la Copa hasta cuartos). Me quedo con que mi equipo se ha sabido adaptar".