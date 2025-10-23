El día que Marañón amargó al Santos de Pelé

Si hay que hablar de goles en el RCD Espanyol durante estos 125 años de historia, el de Rafael Marañón es el primer nombre que se viene a la cabeza. Su historia de amor con los colores blanquiazules tuvo 144 gritos, valiéndole para ser el máximo artillero de la historia del club y una leyenda viva.

Y su romance con las redes en el equipo catalán comenzó de manera muy llamativa, ante un rival que muchos catalogarían como el mejor de todos los tiempos. Porque en Brasil hay Inter de Porto Alegre, Cruzeiro de Belo Horizonte, y Santos... de Pelé.

Su leyenda fue equiparable a la del nombre del club, que no se entiende sin su figura y que llegó a España en 1974 para la disputa del Trofeo Ramón de Carranza. Allí, en Cádiz, 'O Rei' se medía en las semifinales del torneo al Espanyol para buscar la final ante el Barça de Johan Cruyff.

NO DIGA PELÉ... DIGA MARAÑÓN

Pero no pasó. A los culés les eliminó el Palmeiras. A los de Pelé, una exhibición de Rafa Marañón. El de Olite se estrenaba como perico de la única manera que sabía hacerlo: marcando. Días antes, el navarro había firmado por el Espanyol a cambio de 8,5 millones de pesetas pagadas al Real Madrid. El presidente Meler anunció su llegada y en cuestión de horas estaba en suelo gaditano para su debut en la vigésima edición del Carranza.

A su gol se le sumó una asistencia a Manolín Cuesta para el triunfo 2-0 sobre la estrella del fútbol mundial. Junto a ellos, nombres tan ilustres para la historia blanquiazul como Solsona, José María o Molinos.

No era la primera vez que Pelé y su Santos perdían ante el Espanyol. En 1967, en un torneo en Málaga, el '10' ya cayó ante los pericos, vencedores con holgura gracias a goles de Amas, Cayetano Ré y Rodilla. Todo sea dicho, 'O Rei' venía tocado y solo jugó una parte.

Eso sí, la primera vez que el Santos de Pelé y el Espanyol se vieron las caras no fue en España. Un 3 de julio en 1960, en Marruecos, pericos y brasileños disputaron un partido amistoso que se saldó con empate. Por parte blanquiazul anotaron Cruellas y Braga, mientras que en el Santos Dorival y Coutinho fueron los goleadores con un Pelé que tuvo poco protagonismo.