El Espanyol cayó derrotado frente el Betis en un partido decantado por las genialidades de Lo Celso y Antony en los minutos finales del partido. En ese sentido, Manolo González se mostró disgustado por dejar escapar los puntos del RCDE Stadium.

"Todos éramos conscientes de contra quién jugábamos. Tienen mucho nivel. Al final, son dos ocasiones de talento, aunque han tenido más. Te amenazan con cualquier jugada. Sabíamos que era complicado. La lástima es que lo tuvimos muy cerca y el equipo ha trabajado", apuntó en la rueda de prensa posterior al choque.

Esta derrota deja al cuadro perico con una renta de siete puntos respecto a la zona de descenso a falta de cuatro jornadas: "Estamos tranquilos. Fastidiados por perder, pero tranquilos. Competimos bien y tenemos cosas buenas. No nos podemos poner nerviosos. Tenemos una ventaja importante respecto al descenso. Hay que tener la cabeza fría. No queda más que levantarse".

"Somos muy conscientes de que nuestra liga es esta. Estamos siete puntos por encima. Nos lo hemos ganado haciendo las cosas muy bien. Hasta que no sea matemático no respiras, pero por cómo jugamos y la diferencia que hay, no hay que volverse locos", añadió.

Preguntado por el habitual pesimismo del entorno perico, el técnico perico comentó resignado que "ya sabes cómo va esto; un día eres John Travolta y otro Manolo González". "No estamos preocupados, estamos convencidos. El equipo hace muchas cosas mejor que en la primera vuelta. El primer gol suyo es evitable, el segundo es una acción de talento. Quizás generamos más ocasiones que antes, pero nos cuesta cerrar los partidos", comentó.

Asimismo, Manolo González explicó el sentimiento del vestuario tras esta dolorosa derrota: "La gente está cabreada, pero no hundida. Lo tuvimos cerca. Los jugadores salen a competir contra cualquiera. Mentalmente, estamos infinitamente mejor que en la primera vuelta".

Por último, destacó el importante papel que tiene la afición blanquiazul en estos momentos. "No podemos perder a la afición. Es un valor añadido respecto a otros rivales. Tenemos que intentar que la afición esté a muerte, como lo está siempre. Sé que el gol en el 90 fastidia, pero es un golazo tremendo", finalizó.