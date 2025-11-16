El día que el Espanyol quiso fichar a Messi: "¿Podemos hacer algo?"

Pablo Zabaleta es la viva imagen de aquel Espanyol de Montjuïc. El lateral argentino, uno de los mejores del mundo y leyenda del Manchester City, estuvo tres temporadas en las filas blanquiazules, en las que dejó una huella imborrable y en las que llegó a conquistar la Copa del Rey en 2006, siendo titular en la final del Bernabéu frente al Real Zaragoza.

También vivió en primera persona la salvación con el gol de Coro y la fatídica final de la UEFA frente al Sevilla, tras contribuir durante dos años en las locuras europeas vividas por los pericos en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Ahora, casi dos décadas después de su paso por el Espanyol, Zabaleta desveló en 'Post United' los detalles de un (no) traspaso que hubiese cambiado el devenir de la historia del fútbol.

En una entrevista en 'El After' de dicho medio, por donde ya han pasado otros jugadores o exjugadores como Keita Baldé, el que fuera internacional con Argentina se pronunció sobre el día en el que el RCD Espanyol trató de fichar a Leo Messi, desvelando todos los entresijos de una operación en la que él mismo participó pero que el FC Barcelona nunca llegó a plantearse.

Pablo Zabaleta, durante la final de la Copa del Rey que el Espanyol ganó ante el Real Zaragoza / EFE

El número de extranjeros, la clave

"El Espanyol se movió, obviamente ellos me vinieron a buscar a mí porque sabían de mi relación con Leo, porque venía de jugar ese Mundial Sub-20", comienza relatando Zabaleta, refiriéndose a la Copa del Mundo de 2005.

Todo surgió por un problema en el Barça con el cupo de extranjeros. "Había una cuestión de que el FC Barcelona tenía todas las plazas de jugadores extracomunitarios ocupadas en el primer equipo", explica el exblanquiazul.

Pablo Zabaleta, del Espanyol, persigue a Leo Messi, en su etapa en el Barça / EFE

Y claro, un futbolista como Leo Messi merecía ya la ficha del primer equipo: "Messi, después de ese Mundial que había hecho, de alguna manera no podía volver a jugar en el juvenil o en el filial del Barça. Era un jugador para ir directamente con el primer equipo del FC Barcelona. Me acuerdo de que, como ya estaban esas plazas ocupadas y había algún problema en el Barça, el Espanyol empieza un poco a moverse".

Movimientos en el Espanyol

Y ahí es donde entraba en juego el papel de Zabaleta como compatriota de Messi: "Ellos vienen, dirigentes del club, y me preguntan: 'Ya que tú tienes relación con él, ¿crees que podemos hacer algo como para que Messi pueda venir a jugar al Espanyol?'. Intentaron de alguna forma ver si había alguna vía de que pudiese llegar a venir al Espanyol".

Pero fue imposible. Y así lo narra Zabaleta: "Pero es que el Barça se movió de una forma tan rápida que no dio ni medio centímetro a que eso pudiera hacerse realidad. No iban a dejar pasar una situación de esa magnitud, de perder a un jugador como Leo para que se pudiera ir a otro equipo, al máximo rival de la ciudad".

"Incluso no solo al Espanyol, sino a otro club de España, sabiendo que si tenían al mejor jugador, a un jugador de la magnitud de Messi, no podían perderlo. Tenía que ir directamente al primer equipo porque iban a ser mejores con él dentro de la plantilla. No hubo manera de que Leo pudiera salir en ese momento del Barça", concluye Zabaleta, que también recordó varios momentos de su etapa en el Espanyol.

Coro y la UEFA

Uno de ellos, la salvación en el último minuto frente a la Real Sociedad en 2006: “La salvación, el gran Coro. ¿Sabes cómo le quiero a Corominas? Lo amo. Ese chico me salvó. No sé qué hubiera hecho después de ese año, porque obviamente cuando sufres un descenso es complicado". Todo eso sucedió en su primer año en el Espanyol, club al que se adaptó a la perfección gracias a sus compatriotas: "Estaba Mauricio Pochettino, Martín Posse... Cuando vas a algún lugar y coincides con chicos que ya llevan años en el club, se te hace mucho más fácil”.

Pablo Zabaleta, ante la Real Sociedad el día de la salvación con el gol de Coro / JOAN IGNASI PAREDES

Tampoco se olvidó de la final de Glasgow contra el Sevilla, con derrota perica en los penaltis: “Esa UEFA fue un momento súper cruel con el Espanyol, porque habíamos hecho todo lo necesario y jugamos un fútbol realmente muy bueno, con Ernesto Valverde como entrenador, realmente habíamos jugado muy bien. El fútbol fue un poquito cruel, hubiera sido algo increíble haber podido ganar esa UEFA para todos nosotros, para la historia del Espanyol”.

Zabaleta, agradecido al Espanyol

No es la primera vez que Pablo Zabaleta dirige palabras de agradecimiento hacia el Espanyol en las últimas semanas. El argentino también fue uno de los invitados a la gala del 125 aniversario del Espanyol del pasado 28 de octubre, cuando comentó que la entidad "merece" ir a Europa y que "ojalá a final de temporada puedan lograr esos puestos europeos porque es un club importante e histórico dentro de España, con un estadio espectacular y una afición increíble".

Zabaleta llora tras perder la final de la UEFA / EFE

Allí, el campeón de la Copa del Rey en 2006 aseguró tener "un sentimiento especial por el Espanyol". "Estuve tres años, fue bastante intenso porque, bueno, en el 2006 ganamos la Copa del Rey contra el Real Zaragoza en el Bernabéu, la final de la UEFA que perdimos en Sevilla, bueno, fueron años realmente muy bonitos, guardo buenos recuerdos”, apuntó.

Además, el exfutbolista también tuvo palabras de elogio para la plantilla actual y, sobre todo, para el trabajo de Manolo González, destacando "el sentido de pertenencia" del club: “El trabajo que está haciendo Manolo es realmente espectacular porque es un hombre de la casa, al que se le dio la oportunidad de entrenar al primer equipo. Es lo lindo de este club, ese sentido de pertenencia".