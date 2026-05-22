Día de despedidas en Cornellà-El Prat: el doloroso adiós de Carlos Romero al Espanyol

La temporada en clave perica llega a su fin este sábado. Cornellà-El Prat bajará el telón a la campaña 25/26 frente a la Real Sociedad y, con ello, dirá adiós a una serie de futbolistas que no volverán a vestir la camiseta blanquiazul.

El adiós más doloroso tiene nombre y apellido: Carlos Romero. Se marcha del Espanyol uno de los mejores laterales que ha visto el RCDE Stadium en sus dos temporadas a préstamo desde el Villarreal. No habrá una tercera, puesto que el de Torrent se ha ganado a pulso una plaza en un conjunto 'groguet' que disputará la Champions y que aspira a cotas mucho más altas que el Espanyol, donde entendió desde el primer día lo que significaba vestir la camiseta blanquiazul, jugando incluso infiltrado para ayudar a lograr la ansiada salvación en Pamplona.

En cuanto a su futuro, no se descarta incluso que los de La Cerámica busquen una gran venta con un Romero que se ha revalorizado de lo lindo en el Espanyol hasta convertirse en uno de los mejores laterales de LaLiga. No solo por su excelente nivel defensivo, sino también por su desempeño ofensivo y por su capacidad goleadora. No en vano es uno de los defensores más anotadores de la presente temporada con seis dianas y tres asistencias.

Carlos Romero celebra el gol que vale una permanencia en Primera / RCD ESPANYOL

Quien también pondrá fin a su cesión es Cyril Ngonge, aunque se trata de un caso totalmente opuesto al de Romero. El belga ha pasado sin pena ni gloria por Cornellà. Llegó en el mercado de invierno como único refuerzo y dejó destellos de su indudable calidad y capacidad de desequilibrio en sus primeros minutos. Pero en estos cinco meses le faltó lo más importante en un tramo complicado para el Espanyol: compromiso grupal. Tanto ha sido así que ha terminado la temporada fuera de las convocatorias, aunque la versión oficial hable de un golpe en la rodilla.

El caso Terrats

Muchas más incógnitas deja el futuro de Ramon Terrats. El mediocentro llegó en verano cedido desde el Villarreal como uno de los fichajes estrella, no solo por su calidad -demostrada en años anteriores y sobre todo en el Getafe- sino por su sentimiento perico. Sin embargo, no ha logrado terminar de explotar a lo largo de la temporada para ganarse un hueco como indiscutible en los onces de Manolo González.

Ramon Terrats, jugador del RCD Espanyol y abonado del club blanquiazul / Dani Barbeito

El acuerdo con el club castellonense incluía en el préstamo una opción de compra, pero el propio futbolista ya confirmó en una entrevista con SPORT que no ha llegado a disputar el número mínimo de partidos que estipulaba la cláusula, por lo que el Espanyol no está obligado a comprarle por los 3,5 millones que pide el Villarreal.

No obstante, no se descarta que Monchi pueda negociar un precio inferior una vez finalice la temporada. Es una de las carpetas abiertas en la dirección deportiva y el futbolista quiere seguir. "Si me diesen la oportunidad y si pudiese, obviamente que sí que quiero seguir. Tengo la ilusión de poder seguir aquí", dijo a SPORT.

Terminan contrato

Y finalmente aparecen los futbolistas que no han renovado. Es el caso, por ejemplo, de un Fernando Calero que termina contrato el próximo 30 de junio. Se despide así un central que llegó al RCDE Stadium en 2019 como sustituto de Mario Hermoso y que ha vivido siete temporadas en el Espanyol, que se dice pronto, la mayoría de ellas más sombras que luces con dos descensos a Segunda División y muchos problemas físicos.

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Su espectacular primera vuelta en el eje de la zaga junto a Cabrera parecía servirle para acercarse a la renovación, pero unos meses después no ha habido novedades al respecto. Como tampoco las ha habido ni las habrá con un Charles Pickel que firmó en verano por un año más otro opcional, pero que terminará saliendo del Espanyol. Precisamente el único mundialista de la entidad perica -va convocado al Mundial con RD Congo- se marchará tras 24 partidos disputados (solo 4 como titular), un gol y dos cartulinas rojas.