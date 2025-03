Todos los detalles de la cláusula de rescisión de Joan García

Joan García es una de las figuras de LaLiga. El guardameta del Espanyol lidera el ranking de más paradas y es responsable directo de todos los puntos logrados por el conjunto perico. No hay partido sin milagro del de Sallent en la portería.

Como suele ser habitual, este excelente rendimiento no ha pasado desapercibido y Joan García tiene varios equipos detrás de él. Sin duda, el Arsenal es el que más fuerte puja por el guardameta blanquiazul. El club 'gunner' ya lo quiso fichar el verano pasado y sigue en la 'pole position' para hacerse con sus servicios.

Asimismo, en el Bayer Leverkusen, Manchester City, Real Madrid y FC Barcelona también gusta mucho. No obstante, en el caso del equipo azulgrana, parece difícil que el Espanyol negocie la salida de su mejor jugador hacia su eterno rival.

¿UNA BUENA VENTA?

Eso sí, la situación financiera del Espanyol no es la mejor, y una venta importante ayudaría a mejorar la economía del club. En ese sentido, el director deportivo del Espanyol, Fran Garagarza, ya ha explicado en más de una ocasión que el club no está cerrado a realizar una buena venta.

"Una buena venta no implica que deba ser por su cláusula de rescisión. En el mercado de verano sí, porque la llamada del Arsenal llegó en la última semana. Pero si vienen el 14 de junio por un dinero cerca de la cláusula entre fijos y variables, siempre hablando en un ejercicio ficticio, el Espanyol no puede decir que no porque lo necesita", apuntó en una entrevista para 'Pericos Marca'.

LOS DETALLES DE LA CLÁUSULA

A pesar de que tienen contrato hasta 2028, los clubes interesados en Joan García pueden acudir directamente a su cláusula de rescisión del futbolista, que en estos momentos es de 30 millones de euros. No obstante, esta cláusula se verá incrementada en 5 'kilos' si el portero perico acude a una convocatoria de la selección española.

Todavía hay más aristas en el contrato del guardameta catalán, ya que en caso de descenso, la cláusula de Joan García se vería rebajada a la mitad, 15 millones de euros. Todavía queda mucho camino hasta el próximo mercado de fichajes , pero todo apunta a que Joan García será uno de los culebrones del verano.