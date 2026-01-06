Los deseos del Espanyol en el mercado

El Espanyol vive uno de los mejores momentos de los últimos años, tanto a nivel deportivo como institucional y social. El club blanquiazul ha encontrado el equilibrio con la llegada de Alan Pace y, sobre el terreno de juego, está logrando despertar la ilusión de miles de pericos, que vuelven a emocionarse y a sentirse orgullosos de su equipo.

El último tropiezo en el derbi contra el FC Barcelona no empaña la excelente temporada que está protagonizando el conjunto catalán. La campaña comenzó con el objetivo de mejorar los resultados del año anterior y asegurar la permanencia en Primera División con menos sufrimiento. Sin embargo, pocos esperaban que el equipo estuviera tan arriba en la clasificación e incluso pudiera soñar con disputar competiciones europeas la próxima temporada.

Después de 18 jornadas disputadas, a tan solo una de cerrar la primera vuelta, los de Manolo González han alcanzado la cifra de 33 puntos, lo que les permite situarse en la quinta posición de la tabla, a cinco puntos de los puestos de Champions League y con 17 puntos de ventaja sobre la zona de descenso. Todo un éxito del Espanyol.

Aunque en el club tienen los pies en el suelo, saben que puede ser una campaña que sirva de punto de inflexión e incluso que permita clasificarse para alguna competición europea. Es por ello que llevan semanas estudiando el mercado, porque pretenden reforzar el equipo con alguna pieza más para mejorar significativamente la plantilla de cara a lo que resta de la temporada.

En ese sentido, Manolo González ya pronunció su deseo en la previa del duelo ante el Barça. El entrenador gallego hizo referencia a un refuerzo en la posición de mediapunta, que también pueda actuar como segundo delantero. "Llevamos mucho tiempo pidiendo un mediapunta, un jugador del perfil de Edu Expósito", admitió el técnico blanquiazul, que todo apunta a que también le gustaría reforzar el puesto de extremo.

De hecho, tiene todo un rompecabezas el Espanyol en la posición de extremo. Todo apunta a que pueda romper la cesión de Luca Koleosho, que llegó el pasado verano procedente del Burnley. Lo cierto es que el atacante italiano apenas está gozando de oportunidades sobre el terreno de juego y, en los escasos minutos que ha disputado, tampoco ha podido ayudar al equipo blanquiazul.

Por otra parte, tenemos el caso de Antoniu Roca. El canterano perico desea tener más minutos para continuar progresando en el ámbito futbolístico. Hasta la fecha, el extremo catalán únicamente ha disputado 172 minutos repartidos en ocho partidos, sin embargo, en el Espanyol prefieren que continúe en el equipo, ya que consideran que puede ser un jugador con un papel importante en determinadas situaciones. Eso sí, en este momento no se descarta ninguna opción.

Tampoco se descarta la posible llegada de un centrocampista organizativo, que pueda ayudar en la creación de juego en la medular. En definitiva, el Espanyol afronta la segunda mitad de la temporada con ilusión y ambición por el rendimiento mostrado hasta la fecha y por las posibles incorporaciones que puedan ayudar a los hombres de Manolo González.

Con la afición volviendo a ilusionarse y un proyecto sólido tanto dentro como fuera del campo, el club blanquiazul quiere mantener el nivel mostrado y luchar por cotas mayores hasta el final de la temporada. No será nada sencillo encontrar piezas de primer nivel en el mercado invernal, pero la entidad blanquiazul trabaja para ello.