Descalabro de un Espanyol que 'palma' en la Copa con su unidad B

El Espanyol está fuera de la Copa. Esa que tanta ilusión generaba en una temporada excelente de los pericos en Liga. Pero la 'unidad B' blanquiazul demostró ser mucho menos potente que la 'unidad A' y no fue capaz de superar en Palma de Mallorca a un Atlético Baleares de Segunda Federación que se llevó el premio gordo (1-0). Tampoco sirvió la entrada de hasta cuatro hombres titulares en la segunda mitad, pues el conjunto de Manolo González no generó nada de peligro hasta el añadido ante un equipo tres categorías inferior.

Arrancó dominador el Espanyol. Como era de esperar, apostó Manolo González por un once con hombres menos habituales en Liga salvo Edu Expósito y Kike García. Sorprendió quizás la ausencia de un Javi Hernández que no está teniendo oportunidades este año en parte por el buen hacer de Pere Milla en la mediapunta.

Con Antoniu de enganche, tanto Jofre como Koleosho se mostraron participativos en las bandas. De hecho, de las botas del internacional sub-21 con Italia nació la más clara de los blanquiazules en la primera mitad, en un envío a la espalda de la defensa que dejó a José Salinas solo en el mano a mano con el portero. Algo escorado, eso sí, con ventaja para un Julián Rivas que tapó bien y la mandó a córner.

También tuvieron la suya Antoniu y Jofre. El primero con un latigazo desde la frontal que se marchó rozando el palo cerca del cuarto de hora de juego, mientras que el gerundense lo probó en un tiro cruzado que salió desviado. La ocasión del hoy extremo derecho, por cierto, llegó tras un tramo de partido en el que el Espanyol dominaba pero sin crear nada de peligro ante un Atlético Baleares para nada incómodo sobre el verde.

En ese sentido, apenas sufrió el guardameta local, muy seguro en muchos centros laterales sin destinatario ante el poco protagonismo del que gozó Kike García, héroe perico en Vigo pero desaparecido en el Estadio Balear en una primera mitad que concluyó con otro intento perico sin éxito, de nuevo gracias a la conexión Koleosho-Salinas. Esta vez, al lateral zurdo se le quedó el balón atrás y su remate no cogió portería.

Y fue en la reanudación cuando el Atlético Baleares iba a dar la sorpresa. Tras diez minutos de dominio del conjunto de cuarta categoría, el gol iba a terminar llegando de las botas de Jaume Tovar. Fue en el 53', en una gran jugada de combinación de los baleares que le cayó a '9' tras tocar en la mano de Riedel y quedarse muerta para batir a Fortuño en área pequeña.

Ni siquiera el 1-0 en contra despertó al Espanyol. Tampoco los cambios, con la entrada de hasta cuatro teóricos titulares como Roberto, Terrats, Dolan y Urko y de un Javi Hernández muy errático. Incapaces de generar peligro, los pericos se plantaron en el 90' con urgencias obvias. Y ahí fue cuando llegó la reacción. Demasiado tarde. El gol no llegó pese a las ocasiones de Roberto, Dolan, Miguel Rubio y Riedel en el añadido. El Espanyol, por segundo año consecutivo, se despide de la Copa antes de tiempo y frente a un rival de Segunda RFEF.