Derbi con morbo y ganas de revancha en Montilivi

Sensaciones totalmente opuestas las que acoge Montilivi este viernes. El feudo rojiblanco recibe hoy la visita del RCD Espanyol (21.00 horas) en el partido que abre la jornada 7 de LaLiga, un derbi de dinámicas contrarias que podría desencadenar en un chute moral altísimo para los blanquiazules o, por el contrario, en un balón de oxígeno para un Girona que no logra abandonar el farolillo rojo de la clasificación.

El optimismo en Cornellà-El Prat contrasta con el negativismo en Girona. El cuadro de Manolo González, tras el empate ‘in extremis’ ante el Valencia, ha protagonizado un arranque liguero que permite soñar a la afición perica, con tan solo una derrota en seis jornadas -en el Bernabéu frente al Real Madrid-, lo que le coloca en la cuarta posición con 11 puntos. Todo lo contrario que los de Míchel, que todavía no conocen la victoria y que suman cuatro derrotas y únicamente dos empates para ser colistas de LaLiga con 2 puntos de 18 posibles.

El Espanyol, que no gana en Montilivi desde 2019, visita un feudo donde el año pasado se sintió humillado, con un 4-1 (cuatro goles en 27 minutos) en contra que supuso un antes y un después, tanto para el equipo como para Manolo González. El técnico gallego quedó en entredicho y los rumores sobre una posible destitución sobrevolaban el RCDE Stadium en noviembre de 2024. La confianza de Fran Garagarza y la notable mejoría del equipo desde entonces permitieron al entrenador blanquiazul mantenerse en el cargo e iniciar una remontada que culminó con la salvación perica.

Miovski, bigoleador en el derbi ante el Espanyol en 2024 / EFE

Un auténtico acierto de la dirección deportiva que un año después ha permitido a la afición vibrar con el gran arranque del Espanyol, en puestos de Champions desde la primera jornada y con la moral por las nubes, soñando con una temporada en grande tras años de decepciones. Pero mantener la buena dinámica no será tarea fácil para un Manolo González que tiene a toda la plantilla a su disposición.

¿Rotación de Dolan y Edu Expósito?

Se prevé alguna que otra rotación en el cuadro perico, con el más que probable regreso de Fernando Calero al centro de la zaga pese al gran partido del debutante Riedel el martes. Carlos Romero, Cabrera y Omar completarían la línea de cuatro, con alguna que otra opción para José Salinas y Rubén Sánchez si el entrenador quiere dar descanso a sus laterales.

Más dudas surgen en la medular, donde el técnico podría apostar por un doble pivote con Urko González y Pol Lozano y darle descanso a Edu Expósito, con Pere Milla en la mediapunta en el día de su regreso tras la sanción de dos partidos.

Arriba, Manolo podría dejar en el banquillo a un Tyrhys Dolan cargado de minutos, lo que le abre opciones a Terrats, Antoniu o Koleosho por la derecha, con Javi Puado intocable en la izquierda y Roberto recuperando la titularidad en la punta del ataque, en detrimento de Kike García. Otra de las opciones del técnico sería darle descanso a Pol Lozano, manteniendo a Edu Expósito en una posición más retrasada.

Muchas bajas para Míchel

El Girona, por su parte, afronta el duelo plagado de bajas, muchas de ellas importantes para Míchel, que debe dar un paso adelante en casa tras las dolorosas derrotas frente a Rayo Vallecano (1-3), Sevilla (0-2) y Levante (0-4). El técnico madrileño no podrá contar esta vez con David López, Van de Beek -operado ayer- o Lemar, entre otros, mientras que Joel Roca y Krapyvtsov son baja por el Mundial Sub-20 y futbolistas como Abel Ruiz o Tsygankov llegan entre algodones.

Pese a las ausencias, Míchel podrá presentar un once más que competitivo y que, nombre por nombre, para nada parece candidato al descenso. En portería estará Gazzaniga, mientras que la gran duda aparece en el carril derecho. Arnau Martínez o Hugo Rincón, ambos parten con las mismas posibilidades en una defensa que completarán Álex Moreno por la izquierda y Blind y Vitor Reis como pareja de centrales.

La sala de máquinas estará reservada para Witsel, Iván Martín y Ounahi, la gran sensación rojiblanca y autor del gol en San Mamés que significó el empate para un notable Girona. Un 1-1 que consideran un punto de inflexión y al que se agarran para iniciar su remontada en la tabla con un triunfo frente al Espanyol. En ese sentido, para sumar los tres puntos también será trascendental el papel del tridente ofensivo, formado por Bryan Gil y Asprilla en banda y el ucraniano Vanat en punta.