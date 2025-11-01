Deportivo Alavés - Espanyol: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Deportivo Alavés y Espanyol se enfrentan este domingo 2 de noviembre en Mendizorroza en el partido de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/2026. Te contamos a qué hora es el Deportivo Alavés - Espanyol y dónde ver el partido por televisión en España.

El Espanyol llega a este duelo en tierras vascas en una situación soñada. Las buenas sensaciones en el juego por fin se están transformando en puntos y el equipo encadena dos victorias ligueras consecutivas, frente al Real Oviedo a domicilio (0-2) y frente al Elche en Cornellà-El Prat (1-0).

Ese triunfo el fin de semana pasado, con un solitario gol de Carlos Romero, supuso un chute de felicidad enorme para el equipo de Manolo González, que pudo celebrar su 125 aniversario con una victoria que le situaba en posiciones europeas. El cuadro blanquiazul llega a la undécima jornada en la quinta plaza con 18 puntos en su casillero.

Eso sí, las sensaciones no fueron las mejores el jueves en Copa del Rey. El Espanyol, con un once con protagonismo para los teóricos suplentes, pasó de ronda frente al Atlètic Lleida (1-2) de Segunda Federación, aunque no sin sufrir, hasta el punto de que Manolo González tuvo que recurrir en los últimos minutos a titulares habituales como Edu Expósito o Roberto Fernández.

Por su parte, el Deportivo Alavés de Coudet encadena dos jornadas sin ganar pese a su buen inicio de temporada, que le coloca en la duodécima posición con 12 puntos. Tras derrotar al Elche (3-1), los babazorros empataron a cero en Mendizorroza frente al Valencia (0-0) y perdieron en Vallecas ante el Rayo (1-0).

HORARIO DEL DEPORTIVO ALAVÉS - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Deportivo Alavés y Espanyol, correspondiente a la 11ª jornada de la LaLiga EA Sports 2025/2026, se disputa el domingo 2 de noviembre a las 16:15 horas en España.

DÓNDE VER EL DEPORTIVO ALAVÉS - ESPANYOL DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de la LaLiga EA Sports entre Deportivo Alavés y Espanyol se podrá ver en directo a través de Movistar+ LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de la LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.