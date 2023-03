El viaje de Denis Suárez al pasado: "Juego contra el club de mi vida"

El centrocampista se enfrenta este sábado al Celta, club en el que se formó, donde ha estado desde 2019 y que ahora le tiene cedido “Queremos ir al parón de selecciones tranquilos y para eso hay que ganar a un rival que viene en muy buena dinámica", añadió DenisDenis Suárez vuelve a sentirse futbolista en el Espanyol. Tras estar toda la temporada apartado en el Celta por la guerra entre el presidente celeste Carlos Mouriño y su agencia de representación, la vía blanquiazul fue la mejor opción para todas las partes para que el segundo tramo de curso el gallego saliera de su ostracismo. Costó, pero la cesión terminó fructificando y ya son seis partidos los jugados hasta ahora por el también ex del Barça. Ninguno tan singular como el que se le presenta este próximo sábado. “Es un partido especial porque juego contra el club de mi vida, donde me crie y donde crecí”, admitió Denis en declaraciones a los medios del Espanyol. Formado en A Madroa, el gallego dio el salto como juvenil al Manchester City antes de que el Barça le fichara. Como culé no terminó de triunfar y fue enlazando cesiones al Sevilla, Villarreal y Arsenal hasta salir traspasado en dirección a Vigo en 2019. Allí vivía una situación soñada, siendo pieza clave en el equipo, hasta que el Real Madrid fichó a un canterano celeste representado por su misma agencia y eso hizo romper relaciones del club con ella y sus jugadores. De rebote, Denis pasó del cielo al infierno. Termina contrato el próximo junio y se le vincula con el Villarreal a partir de entonces, pero ahora solo piensa en blanquiazul, “Quiero ganar y quiero que el Espanyol suba en la clasificación. Quiero que al terminar la temporada estemos lo más arriba posible y esto pasa por hacernos fuertes en casa”, añadió. Denis debutó como perico jugando media hora ante Osasuna y después media parte frente a la Real. Fue titular contra Elche, Mallorca y Valladolid pero siempre acabó sustituido y su rendimiento no está acabando de ser todo lo decisivo que cabía esperar. Contra el Real Madrid volvió al banquillo y solo Diego Martínez sabe qué planea con él. “Queremos ir al parón de selecciones tranquilos y para eso hay que ganar a un rival que viene en muy buena dinámica. En casa somos fuertes y el último partido contra el Mallorca lo sacamos adelante”, indicó el ‘6’ perico. "Animo a toda la afición que venga, tenemos un estadio increíble y verlo lleno sería magnífico. Sobre todo porque nos ayuda muchísimo ese empuje de la afición. Va a ser super importante de aquí a final de temporada y les tenemos que enganchar con nuestro fútbol y nuestro juego”, finalizó Denis.

Denis Suárez vuelve a sentirse futbolista en el Espanyol. Tras estar toda la temporada apartado en el Celta por la guerra entre el presidente celeste Carlos Mouriño y su agencia de representación, la vía blanquiazul fue la mejor opción para todas las partes para que el segundo tramo de curso el gallego saliera de su ostracismo. Costó, pero la cesión terminó fructificando y ya son seis partidos los jugados hasta ahora por el también ex del Barça. Ninguno tan singular como el que se le presenta este próximo sábado.

“Es un partido especial porque juego contra el club de mi vida, donde me crie y donde crecí”, admitió Denis en declaraciones a los medios del Espanyol. Formado en A Madroa, el gallego dio el salto como juvenil al Manchester City antes de que el Barça le fichara. Como culé no terminó de triunfar y fue enlazando cesiones al Sevilla, Villarreal y Arsenal hasta salir traspasado en dirección a Vigo en 2019.

Allí vivía una situación soñada, siendo pieza clave en el equipo, hasta que el Real Madrid fichó a un canterano celeste representado por su misma agencia y eso hizo romper relaciones del club con ella y sus jugadores. De rebote, Denis pasó del cielo al infierno. Termina contrato el próximo junio y se le vincula con el Villarreal a partir de entonces, pero ahora solo piensa en blanquiazul, “Quiero ganar y quiero que el Espanyol suba en la clasificación. Quiero que al terminar la temporada estemos lo más arriba posible y esto pasa por hacernos fuertes en casa”, añadió.

Denis debutó como perico jugando media hora ante Osasuna y después media parte frente a la Real. Fue titular contra Elche, Mallorca y Valladolid pero siempre acabó sustituido y su rendimiento no está acabando de ser todo lo decisivo que cabía esperar. Contra el Real Madrid volvió al banquillo y solo Diego Martínez sabe qué planea con él. “Queremos ir al parón de selecciones tranquilos y para eso hay que ganar a un rival que viene en muy buena dinámica. En casa somos fuertes y el último partido contra el Mallorca lo sacamos adelante”, indicó el ‘6’ perico.

"Animo a toda la afición que venga, tenemos un estadio increíble y verlo lleno sería magnífico. Sobre todo porque nos ayuda muchísimo ese empuje de la afición. Va a ser super importante de aquí a final de temporada y les tenemos que enganchar con nuestro fútbol y nuestro juego”, finalizó Denis.