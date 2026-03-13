De Demichelis a Darder, el partido de los ex: "Me hubiera encantado retirarme en el Espanyol" 

Espanyol y Mallorca son la viva imagen de la urgencia. Blanquiazules y bermellones se ven las caras este domingo en el partido de las necesidades en Son Moix, donde varios futbolistas se citan con su pasado y con el principal aliciente del reencuentro entre Sergi Darder y la afición perica, que no le perdona que abandonase el club tras el descenso a Segunda División.

En una entrevista para Cadena SER, el mediocentro de Artà volvió a dar explicaciones sobre su marcha y desveló que le hubiese gustado retirarse en Cornellà-El Prat.

"Vine a Mallorca y no me arrepiento ni un segundo de ello. Creo que tengo la conciencia muy tranquila con lo que he hecho. Di todo lo que tenía y más. El descenso no influyó en nada. Podría empezar a enseñar conversaciones de WhatsApp con dirigentes de club y no había ningún problema en eso", explicó Darder.

"El que me aplauda perfecto, el que me pite..."

El que fuera capitán perico asegura tener "un cariño muy grande" al Espanyol, por lo que optó por no seguir explicando lo que realmente pasó en ese verano de 2023 y mandó un mensaje a los que le pitan: "Era una decisión casi tomada, pero bueno. Renové también cuando me quedaba un año, solo por un tema de club, no evidentemente mío. Entonces hay muchas cosas que podría empezar a decir y no voy a decir porque tengo un respeto y un cariño al Espanyol muy grande y al aficionado. El que me aplauda perfecto, el que me pite, pues muy tranquilo con lo que hice".

Darder conduce el balón en el partido ante el Betis / GUILLEM BOSCH

Se marchó Darder al Mallorca y, desde entonces, nunca ha tenido una mala palabra para el Espanyol. Incluso en la entrevista desvela que le hubiera "encantado" retirarse en el cuadro perico: "Hay un sentimiento muy fuerte que la afición perica no va a entender. A mí me hubiera encantado, y lo digo estando en el Mallorca, me hubiera encantado poder seguir ahí toda la vida, retirarme".

Larga lista de 'ex'

Pero no solo Darder se enfrenta este domingo a su exequipo, sino que lo hacen también un sinfín de jugadores con pasado perico pero presente mallorquinista. Es el caso, por un costado, de Mateo Joseph y Maffeo, que pasaron por la Dani Jarque; y por otro costado, de Raíllo, Kumbulla y Manu Morlanes.

Demichelis durante su presentación como nuevo entrenador del Mallorca. / GUILLEM BOSCH

Estos tres últimos formaron parte de la primera plantilla del Espanyol. El más reciente fue el caso del central albano, pieza clave para la salvación perica el año pasado, pero que apenas ha disputado siete partidos desde su llegada en verano al Mallorca encadenando lesión tras lesión.

Y sin olvidarnos del nuevo entrenador del Mallorca, un Martín Demichelis que disputó media temporada en el Espanyol en 2016 (solo jugó dos partidos, uno de ellos como suplente) y que ahora aterriza en Son Moix con la misión de salvar al equipo.