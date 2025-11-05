Debate en el lateral derecho del Espanyol: ¿Omar El Hilali o Rubén ante el Villarreal?

El estado de salud de Fran Garagarza marca la actualidad blanquiazul. El director deportivo del Espanyol sigue recuperándose de un infarto sufrido en la mañana del pasado martes mientras el club suspendió por motivos obvios la rueda de prensa de Jofre Carreras prevista para este miércoles, previa al duelo frente al Villarreal. Pese a la baja del directivo perico, que cuenta con el apoyo de Alan Pace y de toda la plantilla, la actividad deportiva sigue adelante y el equipo ya prepara el encuentro del sábado.

Los de Manolo González, que volvieron al trabajo este miércoles tras un día de descanso, se centran en recuperar las grandes sensaciones que atesoraban antes de la derrota en Vitoria, que supuso un pequeño revés para los pericos, sobre todo por la forma en la que se dio.

La revolución en el once inicial no terminó de funcionar, por lo que el técnico gallego podría darle una nueva vuelta al equipo con el posible regreso a la titularidad de hombres como Roberto y Dolan. Con ellos sobre el verde, el equipo mejoró en la segunda mitad, gracias en parte al cambio de sistema con dos puntas que aprovechó parcialmente el Espanyol con Kike García sintiéndose más cómodo.

Pero si hay una posición en la que surgen más dudas de cara al sábado, esa es la del lateral diestro. Omar El Hilali arrancó la temporada como titular indiscutible, sobre todo tras completar una gran campaña 24/25. Pese a los rumores de una posible venta sobrevolando Cornellà-El Prat, el marroquí se quedó en el Espanyol, aunque su renovación sigue estancada.

Omar El Hilali, frente al Alavés / Carlos Mira - RCDE

En lo deportivo, Omar El Hilali perdió su condición de intocable en el once tras encadenar varias jornadas a un bajo nivel y aparecer en la foto de algún que otro gol en contra. Fue así como le llegó el turno a un Rubén Sánchez que podría convertirse en pieza clave a finales de año cuando el marroquí ponga rumbo a la Copa de África y desaparezca durante un mes de los planes blanquiazules.

¿Pieza importante en la Copa África?

En ese sentido, se estará muy pendiente en el Espanyol del estado físico del jugador del PSG Achraf Hakimi, pues sufre una grave lesión que podría apartarle del torneo africano. De ser así, Omar El Hilali, que comparte posición con uno de los mejores laterales diestros del mundo, podría disfrutar de un papel mucho más protagonista con Marruecos.

Rubén Sánchez, lateral del Espanyol, en Vitoria / Carlos Mira - RCDE

Quizás por el más que probable adiós de Omar El Hilali a final de año Manolo González quiso aprovechar su bajón en Liga para darle confianza a Rubén Sánchez, que ha encadenado tres titulares consecutivas. Cumplió y con buena nota frente al Real Oviedo y contra el Elche, pero quedó señalado en la derrota en Vitoria tras regalarle el segundo gol al Alavés con un grave error cerca de su propia área.

De lo que no hay duda es de que el perfil de Omar El Hilali es más defensivo que el de Rubén Sánchez, algo que, sumado al error contra el Alavés, podría hacer cambiar las tornas el sábado. Y es que el Espanyol recibirá en casa a un Villarreal letal en ataque y que cuenta con bandas muy incisivas y desequilibrantes, con gran variedad de perfiles en el carril zurdo como Alberto Moleiro, Ilias Akhomach o Solomon. ¿Recuperará la titularidad Omar o seguirá confiando Manolo en Rubén Sánchez?