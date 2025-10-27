David Tolo, historiador del Espanyol: "En este club toda memoria se convierte en algo imprescindible"

En el Espanyol, la historia no se guarda en vitrinas: se conserva viva. Y gran parte de esa tarea recae en David Tolo, historiador del club y uno de los resposanbles de convertir los 125 años de vida blanquiazul en un viaje constante hacia la memoria. Tolo conoce bien el peso del pasado. “El club tiene un bagaje histórico y deportivo tan extenso que toda su memoria se convierte en algo imprescindible para lo que es el Espanyol”, explica. No es solo una cuestión de datos o documentos, sino de sentimiento. La historia, dice, "es la que permite entender cómo el espíritu perico ha ido pasando de generación en generación", como una herencia emocional que define al club.

David Tolo, historiador del Espanyol / Fundació RCDE

Esa memoria, sin embargo, no siempre fue fácil de conservar. El archivo del Espanyol, que se remonta a los años veinte del siglo pasado, sobrevivió a traslados, mudanzas y pérdidas. “Se perdió una pequeña parte entre Sarrià, Montjuïc y Cornellà, pero por suerte lo más importante aún lo conserva el club”, relata Tolo, con la serenidad de quien conoce cada rincón de los registros, actas y fotografías que guardan la identidad de la entidad.

PRESENTE EN LA EQUIPACIÓN AMARILLA

Uno de los hitos más visibles de este 125 aniversario fue el regreso del color amarillo, la primera camiseta en la historia del club. Pocos lo sabían, pero el Espanyol nació con ese tono en su pecho. “Fue una colaboración entre la Fundació, el departamento de marketing y el de marca”, cuenta Tolo. “Desde la Recerca Històrica lanzamos la propuesta para rememorar esa primera equipación”. El resultado fue una pieza cargada de simbolismo, un guiño al origen que volvió a conectar a los aficionados con las raíces del club.

La memoria también se hace presente en los homenajes. Recientemente, el Espanyol reconoció a los jugadores de las décadas de los 60 y 70, muchos de ellos sin grandes cifras de partidos, pero con un vínculo profundo con el club. “Queríamos que todos esos jugadores, incluso los que apenas debutaron, tuvieran su reconocimiento. Para muchos, vestir la camiseta del Espanyol fue el culmen de su carrera”, dice Tolo. Detrás de ese homenaje, su equipo aportó contexto, nombres, imágenes y vídeos: un trabajo silencioso que hace posible que cada acto tenga alma.

El cierre de los festejos tiene una cita simbólica: la Universitat de Barcelona, el lugar donde, en 1900, un grupo de estudiantes fundó el club. Volver allí es, para Tolo, un gesto cargado de significado. “No solo porque el club nació de estudiantes de Medicina e Ingeniería, sino porque el propio rector de la universidad, Rafael Rodríguez Méndez, era el padre de Ángel Rodríguez, uno de los fundadores”, recuerda. Una historia circular que resume 125 años de identidad, memoria y sentimiento perico.