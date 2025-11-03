¿Quién es Dave Checketts, nuevo socio del presidente del Espanyol Alan Pace?

La noticia 'bomba' explotó este lunes cuando ALK Capital, la empresa matriz de Velocity Sport Partner (VSP), dueña del RCD Espanyol, anunció una inversión estratégica significativa en sus operaciones deportivas por parte de Cynosure | Checketts Sports Capital. ¿Pero quién está detrás de esta 'joint venture' catalogada como uno de los fondos de inversión más ambiciosos del deporte global?

Cynosure | Checketts Sports Capital es una empresa conjunta de capital privado fundada en abril de este mismo año gracias a la alianza entre varias de las personalidades más importantes del estado de Utah. Las aspiraciones de la empresa, con sede en Nueva York y en Salt Lake City, no son otras que invertir en activos por valor de más de 1.200 millones de euros en oportunidades de alto potencial de todo el panorama mundial de la industria deportiva, incluyendo equipos profesionales, nuevas ligas, estadios, medios y tecnología.

¿Qué es The Cynosure Group?

Dicha firma nació este 2025 gracias a la unión entre Dave Checketts y The Cynosure Group, empresa respaldada por una de las familias más poderosas económicamente de Salt Lake City, la familia Eccles. "Esta colaboración estratégica combina la experiencia única de Checketts, acumulada durante cuatro décadas en la gestión e inversión deportiva, con la sólida experiencia en inversiones y los recursos financieros de Cynosure. Además, reúne a dos entidades influyentes que colaboraron estrechamente hace más de 30 años, impulsando así una de las comunidades de inversión deportiva más atractivas del mundo", afirmaron el día de la fundación del fondo de inversión.

Alan Pace, presidente del RCD Espanyol de Barcelona / Dani Barbeito

Spencer P. Eccles, cofundador y director general de Cynosure | Checketts Sports Capital, es miembro de la quinta generación de la familia Eccles, que posee una de las mayores fortunas de Utah y que fue clave para que los Utah Jazz de la NBA permanecieran en Salt Lake City y para traer los JJOO de invierno a Utah en 2002.

¿Quién es David 'Dave' Checketts? Utah Jazz, New York Knicks...

David 'Dave' Checketts, por su parte, es un empresario estadounidense y personalidad destacada dentro del deporte americano. En ese sentido, ha ejercido como directivo o incluso propietario de entidades como los Utah Jazz (a los 28 años), los New York Knicks (a los que llevó a las Finales de la NBA en 1994 y 1999) o las New York Liberty (baloncesto femenino, clave en su fundación).

Dave Checketts, nuevo socio de Alan Pace, dueño del Espanyol / NY Times

Más allá del baloncesto, ejerció cargos destacados en dos de los clubes más importantes del hockey hielo estadounidense (NHL): los New York Rangers y los St. Louis Blues (propietario desde 2005 hasta 2019, año en el que conquistaron la Copa Stanley). Y llegó a dirigir también el recinto deportivo Madison Square Garden.

Además, fue uno de los fundadores del club Real Salt Lake, equipo de fútbol ('soccer') al que llevó a lo más alto en 2009 -de la mano de la presidencia de Alan Pace- con su primer título de la liga estadounidense (MLS) tan solo cinco años después de su fundación.

Checketts (Salt Lake City, 1955), de nuevo socio del ahora dueño del Espanyol, arrancó su carrera profesional en la consultora Bain & Company y también cuenta con experiencia en el Burnley, entidad de la misma propiedad que el Espanyol donde ejerció como miembro del Consejo de Administración y donde fue el primer inversor después de la adquisición del club por parte de ALK Capital en 2020.