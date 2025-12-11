Mucho con muy poco: el dato que resalta el trabajo de Manolo González y Fran Garagarza

El poder económico suele dictar sentencia en el mundo del fútbol; no todo se compra con dinero, pero una fuerte inversión en el mercado es normalmente sinónimo de buenos resultados deportivos. Sin embargo, año tras año son varios los clubes con muy pocos recursos que se cuelan entre los grandes a base de un excelente trabajo tanto en el banquillo como en la dirección deportiva. Y este curso le ha tocado al Espanyol.

El conjunto blanquiazul ha protagonizado un arranque de temporada espectacular. Copa del Rey aparte, el cuadro perico se ha erigido en la gran revelación de LaLiga EA Sports al sumar 27 puntos en las primeras 15 jornadas.

Unos resultados que colocan a la entidad catalana en posiciones europeas, en una quinta plaza que en estos momentos daría acceso a la Europa League. Con tres victorias consecutivas, los de Manolo González dieron un paso de gigante para sortear un pequeño bache y situarse a tan solo cuatro puntos de la Champions pero con un partido menos que el Atlético de Madrid, cuarto con 31 puntos y 16 jornadas disputadas.

Plantilla de 99 millones de euros

La situación del Espanyol es el resultado de muchos meses de trabajo en el banquillo y de un sobresaliente mercado de fichajes de verano. Prueba de ello es el dato publicado en los últimos días por el portal 'Transfermarkt', que confirma a los de Manolo González como el segundo equipo menos valioso de las grandes ligas situado en posiciones europeas.

El Espanyol, quinto en LaLiga EA Sports, cuenta con una plantilla cuyo valor de mercado asciende hasta los 99 millones de euros. Ahí se incluyen, además de Omar El Hilali (15M) y Javi Puado (10M), varios de los fichajes realizados por Fran Garagarza hace unos meses: entre otros Tyrhys Dolan (llegó a coste 0 y tiene un valor de 10M), Carlos Romero (llegó cedido y tiene un valor de 10M) y Roberto Fernández (se pagaron 6M por el 50% de sus derechos y tiene un valor de 6M).

Equipos menos valiosos en puestos europeos (datos de hace una jornada) / TRANSFERMARKT

Solo superado por el Lens

A nivel nacional, el Espanyol -con la novena plantilla menos valiosa de la competición- supera en la clasificación a equipos como Athletic, Real Sociedad, Real Betis, Valencia, Girona, Celta y Sevilla. De las cinco grandes ligas europeas, tan solo el Lens supera al conjunto blanquiazul como equipo más modesto en puestos de competición internacional. Con 91,35 millones de valor de plantilla, el club francés está protagonizando una temporada de ensueño, ocupando el liderato de la Ligue 1 incluso con un punto más que el todopoderoso PSG.

El TOP-3 del ranking lo cierra otro club francés, el Rennes, que es sexto en la Ligue 1 con un valor de 172,3 millones; mientras que tanto el Real Betis como el Villarreal también se cuelan en el TOP-10. La plantilla de los verdiblancos (sextos en LaLiga) tiene un valor de 215,6 'kilos', por los 280,3M del Submarino (tercero en LaLiga).