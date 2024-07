Dani Sánchez Llibre: "Hemos de estar agradecidos de que Chen se hiciese cargo del club"

Conservas Dani ya es el nuevo patrocinador principal del RCD Espanyol para la temporada 2024-25. El club y la empresa del sector de la alimentación llegaron a un acuerdo el pasado miércoles. Dani Sánchez Llibre, expresidente del club y propietario de Conservas Dani, ha comparecido ante los medios para informar sobre el acuerdo y, además, ha valorado la actualidad perica.

Sánchez, que presidió el Espanyol de 1997 a 2011, ha repasado su trayectoria en el equipo y ensalza el acuerdo: "Nos encanta ser patrocinadores. El club tiene tiempo de buscar otro y si pagan más, lógicamente daremos un paso al lado y que entre el siguiente".

El acuerdo ha sido eclipsado por la actualidad del equipo. Preguntado por si ha tenido la oportunidad de hablar con Chen Yansheng, afirma que no lo ha hecho, pero tiene claro cuál sería su mensaje: "Con él no he hablado directamente por problemas de idioma, ha sido mediante Mao Ye, y le he pedido que le diga ‘no podemos ir a Segunda, está prohibido total. Que no iremos, seguro, no hemos de pensar que nos volverá a pasar. Ojalá pudiese hablar con él y decirle, ‘hay que fichar’, pero no es mi trabajo. Que quiero que el Espanyol triunfe, por descontado", explica.

"HE PADECIDO MUCHO POR EL ESPANYOL"

Sobre la gestión del actual propietario, Sánchez Llibre no tiene ningún tipo de malas palabras hacia él y le agradece que cogiera las riendas del club: "El Espanyol tiene la gran suerte de que llegase un empresario chino que se hiciese cargo de esa bola grande que se nos hizo. He padecido mucho por el Espanyol, quiero que gane, mi familia y yo padecemos mucho, hemos de estar agradecidos de que Chen se hiciese cargo del club, teníamos una bola que nos hubiese ahogado. Gracias a míster Chen".

Por último, el expresidente ha querido esquivar cualquier tipo de pregunta sobre la gestión deportiva. Pese a eso, ha mandado un mensaje de esperanza a la que una vez fueron sus socios: "No es mi trabajo, no estoy dentro del club, no conozco su programa deportivo ni quiero preguntar por ello, deportivamente no voy a opinar de nada porque ni debo ni puedo, pero estoy convencido de que tendremos una buena temporada. Oigo pericos amigos y parece que estemos sentenciados, han marcado jugadores, pero vendrán otros, ¿quién te dice que el Espanyol no será el equipo revelación? Dejemos trabajar, que todos hagan su trabajo", concluye.