Dani Sánchez Llibre: "El Espanyol debe volver a ser el gran rival del Barça"

Dani Sánchez Llibre, presidente del RCD Espanyol desde 1997 al 2011, fue uno de los protagonistas del nuevo pódcast 'Espanyol Reservat' de Catalunya Ràdio. El exdirigente repasó varios temas de la actualidad perica, además de explicar la actual diferencia entre el equipo blanquiazul y su máximo rival, el FC Barcelona.

"La inmigración que vino de Andalucía, Murcia o Extremadura, muchísima gente, se apuntó en un porcentaje muy alto al equipo ganador de aquel momento, por las Cinco Copas (temporada 1951-52), y a partir de ahí comenzaron las diferencias", apuntó.

No obstante, Sánchez Llibre señaló que "el Espanyol tiene que volver a ser el gran rival del Barça". "Costará mucho, porque las diferencias son abismales, pero nosotros ganamos dos Copas del Rey y también estaban Real Madrid, Barça y Atlético", admitió el expresidente.

Sánchez Llibre seguirá siendo el presidente más longevo del Espanyol con la próxima salida de Chen Yansheng: "Pensaba que Míster Chen aguantaría mi récord, pero ya no podrá hacer los 14 años que yo estuve". Eso sí, el dirigente catalán agradeció su labor porque "míster Chen salvó al Espanyol de una situación muy complicada".

"Mi gran fallo, aunque alguien se me eche encima, es haber hecho un estadio en las condiciones económicas que tenía el Espanyol. Pero como cogimos aquella época de la burbuja en que había tanta facilidad para pedir créditos, firmamos uno de 65 millones de euros, lo avalamos entre cuatro o cinco pericos y nos costó asumirlo. Nos hubiéramos salvado igualmente de alguna manera, pero Chen dio tranquilidad", agregó.

Además, compartió su opinión sobre Alan Pace. "Me pareció una excelente persona con una ilusión impresionante, con ganas de hacer cosas en el Espanyol. Le pregunté si estaba contento de haber comprado el Espanyol y me dijo que está muy contento y muy feliz, eso es lo que más me gustó. Es un hombre de fútbol", apuntó.