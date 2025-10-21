Dani Jarque, el eterno '21' del Espanyol

Si el 21 signifca tanto para el RCD Espanyol es gracias a un capitán eterno que supo portarlo con orgullo. Tanto que, justamente, ese minuto entero es de aplausos siempre en el RCDE Stadium jornada a jornada, sin falta. Pocos nombres representan más para un equipo que Dani Jarque para los pericos.

Aunque se despidió prematuramente, en 2009 a la edad de 26 años, su memoria siempre estará en el conjunto blanquiazul, dando nombre a la Ciutat Esportiva y resignificando el dorsal ‘21’ para los canteranos que, como él hizo, sueñan con llegar al primer equipo. El brazalete, esta temporada en poder de Javi Puado, tiene bordado el número que Jarque llevaba a la espalda.

Ofrenda floral del RCD Espanyol a la estatua de Dani Jarque / RCD Espanyol

Jarque fichó por el Espanyol a los 12 años, y desde entonces, jamás vistió otros colores. Jugaba de mediocentro, pivote, y luego fue reconvertido a defensor central, donde se afianzaría con los años. Conquistó, entre otros, la Copa del Rey juvenil ante todo un Real Madrid en 2001, un año antes de su debut oficial bajo las órdenes de Juande Ramos en septiembre de 2002, aún con dorsal de filial. Ya para la temporada 2004/05 se enfundó la '21' que le llevaría a la inmortalidad.

Imagen del partido inaugural en Cornellà entre el Espanyol y el Liverpool, con Dani Jarque (centro) como capitán blanquiazul / JOSEP MARIA AROLAS

Jarque fue titular, también, en la última Copa del Rey que ganó el Espanyol en 2006, haciendo presencia en la zaga junto a Lopo, Zabaleta y David García, además de formar también parte del subcampeonato de la UEFA al año siguiente, cayendo en la final ante el Sevilla. El día del estreno del nuevo campo, un amistoso ante el Liverpool (3-0) en 2009, Jarque portó el brazalete, mismo que le había sido asignado de manera oficial en julio de 2009 como premio a su compromiso con el club.

HUELLA IMBORRABRLE

El fatídico destino le arrebató la vida en Coverciano, Italia, durante una pretemporada, pero ello solo acrecentó su leyenda que ya escribía él por su propia mano. Prueba de ello es su estadística a nivel europeo: es el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Espanyol en competiciones continentales, con un total de 22 partidos, acumulando más de 2000 minutos.

En total, vistió más de 300 veces la camiseta del club en partidos oficiales, destacando con el ‘B’ (88) y con el primer equipo (212). Aquel agosto, previo al curso 2009/2010, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino perdió a su capitán, pero ganó para siempre a un estandarte para la historia. En definitiva, un recuerdo marcado a fuego en la memoria perica, y un número que resignifica lo que es ser del Espanyol. Eterno 21.