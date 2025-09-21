Dani Jarque ya tiene su estrella

El eterno capitán del RCD Espanyol ya tiene su estrella. Dani Jarque fue homenajeado este domingo en Castelldefels, en la inauguración de una estrella en el Paseo de la Fama dedicada al que fuera futbolista blanquiazul.

"El 21. Referente. Ejemplo. Ídolo. Estrella. Leyenda. Eterno. Orgullo. Leal. Único. Sentimiento. Pasión. Capitán… Los adjetivos para calificar a Dani Jarque se volvieron infinitos en el acto que esta mañana el consistorio de Castelldefels organizó en memoria del que fuera capitán del Espanyol al colocar, en el Paseo Marítimo de la localidad, la tercera placa de su ‘Paseo de las Estrellas’, inaugurado en el 2024", explica el club en un comunicado.

La estrella de Dani Jarque en el Paseo de la Fama de Castelldefels / Dani Barbeito

Centenares de aficionados blanquiazules y del mundo del deporte acompañaron a la amplia representación política municipal, la del RCD Espanyol y la de compañeros de vestuario y amigos en un acto multitudinario en el que apareció por primera vez Martina.

La hija de Dani Jarque, que nació apenas unas semanas después de la trágica muerte de su padre y que cumplirá 16 años en los próximos días, fue la encargada de descubrir la estrella dedicada a su padre. Emocionada y agradecida, Martina recibió el cariño de todos los presentes y pudo comprobar el imborrable recuerdo que aún se tiene del eterno capitán blanquiazul.

Dani Jarque, homenajeado en Castelldefels / Dani Barbeito

Mao Ye, Terrats, Coro...

También estuvo presente Mao Ye. El todavía CEO del RCD Espanyol destacó los valores que siempre acompañaron a Dani Jarque y que "van más allá del fútbol y del deporte". "Son valores que defendemos en el Espanyol y que compartimos con la sociedad. Son valores que seguiremos expandiendo. Solo tengo palabras de agradecimiento a Castelldefels por este acto con nuestro eterno capitán”, añadió el dirigente chino.

Por su parte, Manuel Reyes, alcalde de la localidad del Baix Llobregat, aseguró que “Jarque vino a Castelldefels para formar una familia y que hoy esta estrella quede grabada aquí tiene un valor incalculable para nuestra ciudad". "Estamos muy honrados con la presencia del Espanyol y de su familia porque nuestra ciudad y Jarque quedarán vinculados para siempre”, apuntó.

Martina Jarque, encargada de descubrir la estrella de su padre Dani Jarque / Dani Barbeito

La primera plantilla perica estuvo representada en el acto por Ramón Terrats, mientras que también acudieron excompañeros de Jarque como Ferran Corominas, Moisés Hurtado, Javi Chica o Martín Posse, con Sergi Mas como conductor del evento.

Finalmente, Mágico Díaz, representante y amigo de Dani Jarque, destacó su figura y elogió que el que fuera capitán blanquiazul haya llegado a ser todo un emblema “en un lugar tan representativo como este”.