La Dani Jarque entra en otra dimensión con Marco Otero: "El Espanyol es una maravilla, debe subir un canterano por año al primer equipo"

La cantera del RCD Espanyol entró en una nueva dimensión el pasado 6 de febrero cuando Marco Otero fue nombrado nuevo director técnico de la entidad perica. Con pasado en clubes como el Marsella o el Valencia y una reciente experiencia en la FIFA como Especialista en Alto Rendimiento del Programa de Formación del Talento, Otero llega para transformar la Dani Jarque en "una estructura digna que dependa de procesos y de gente capaz de liderarlos".

En un encuentro con los medios en el que participó SPORT quedó claro su gran reto: que suba un jugador de la cantera por año al primer equipo. No hay más, ese es el objetivo primordial que se marca el nuevo director técnico y que servirá para ponerle nota a trabajo en los próximos años. Es precisamente eso lo que define a un club como formador, aquel que, según sus palabras, logra colocar un futbolista de la cantera en el primer equipo cada año y que en su primera temporada pueda ser el primer, el segundo o el tercer cambio del entrenador, y el año siguiente ya esté asentado y con posibilidades de luchar por la titularidad.

"Todo lo demás es muchas veces por necesidad y no por estrategia. Y a mí me gusta intentar hacer las cosas por estrategia. Para que eso pueda funcionar -desde mi punto de vista y algo que comparte la propiedad- la dirección técnica de la formación y la dirección deportiva deben ser paralelas", aseguró Otero.

Transformar la cantera

E insistió en la idea de establecer "una estructura que permita ya no solo desarrollar a esos futbolistas, sino que también tengan cabida en el fútbol profesional o en el mercado del fútbol profesional a nivel global". "Lo que tenemos que crear es una estructura, unos procesos y una capacidad económica para que cada uno pueda poner el foco en lo que es su trabajo de verdad, a todos los niveles, y a partir de ahí, dejar que la naturaleza haga también su parte", añadió.

Marco Otero, en su etapa en la Academia / VCF

Además, dio las claves para que esos jugadores puedan llegar algún día al primer equipo: "Hay que fijarse bien en qué tipo de jugadores tienen un poco más de nivel para poder llegar al primer equipo, y con ellos hay que trabajar reforzando sus virtudes, que a veces nos gusta mucho y nos perdemos hablando de sus carencias, y es algo que vamos a hacer conjuntamente. No se nos puede ir la cabeza de repente por una mala temporada de un chico".

El 'arquitecto de canteras' deja claro que no viene al Espanyol "a mandar" (porque quien manda "es el que paga") y que trabajará codo con codo con Fran Garagarza, director deportivo actualmente de baja, además de valorar la figura del que fue padre de la cantera blanquiazul: Josep Manel Casanova. Por él quiso trabajar en el club blanquiazul, tras asesorar previamente al grupo de Alan Pace en el Burnley. "Apoyé la estructura del club inglés, además de valorar los clubes potenciales para la compra, ya no desde un aspecto económico, sino puramente deportivo", dijo Otero, que aseguró que el Espanyol era "una maravilla" para un grupo inversor que buscaba un club donde la cantera fuese un pilar fundamente del proyecto: "Es una entidad especial en cuanto a la formación".

Fran Garagarza, en la rueda de prensa de valoración de mercado / Carlos Mira - RCDE

Radiografía de la Dani Jarque: aspectos a mejorar

Marco Otero ya dejó entrever los primeros aspectos a mejorar, que pasan por mejorar unas infraestructuras que se quedan muy cortas en la Ciutat Esportiva Dani Jarque (le gustaría convertirla en "un centro de alto rendimiento de verdad") y por limitar el dinero desembolsado en jugadores jóvenes/niños que no dejan de ser una moneda al aire y cuyo gasto impide contratar más profesionales, para dignificar a los empleados que puedan trabajar 40 horas y no tener tres trabajos diferentes.

También pidió mejorar una inversión que por el momento no está a la altura de un club con mucho potencial como el Espanyol: "Hay clubes en el que el presupuesto de la cartera es un 5%. Lo ideal sería un 10%. Cuando hablamos sobre 80 millones, serían 8, pero no estamos en 8. Yo he trabajado en clubes comparables, en temas de formación, y el Valencia se puede comparar con el Espanyol, en cuanto a presupuesto e infraestructuras. Y está muy por encima".

La estatua de Dani Jarque en la ciudad deportiva del Espanyol / RCD ESPANYOL

En resumen, Otero quiere "crear una estructura digna" que no dependa de él, sino hacerla "depender de procesos y de gente capaz de liderarlos", que sea "un lugar de bienestar para la gente que trabaja con nosotros y un lugar de excelencia deportiva donde todos podamos crecer".

La experiencia del nuevo director técnico está fuera de toda duda, por eso se erige como voz más que autorizada para asegurar que no se debe acelerar procesos con los futbolistas: "El jugador se acelera solo". "Otra cosa es que tenga el egoísmo, yo como responsable o entrenador, de no querer dejarle acelerar ese proceso. Pero no hace falta hacerlo a dedo. Se hace de forma natural y refleja la meritocracia que queremos implementar. Si tú lo haces bien en cadetes, tendrás el paso a juveniles, y no por decretos", desgranó.

Fran Garagarza y Manolo González

Sobre su relación con Fran Garagarza, negó que fuese mala principalmente porque "no llegamos a tener una relación" al estar todavía de baja por el infarto sufrido el año pasado. Aunque sí desveló una anécdota del pasado: "El primer contacto que tuve con él fue estando en el Valencia, donde nosotros firmamos a Alberto Marí, un jugador que estaba en el Eibar. Lo firmamos, lo robamos de noche a final de contrato y nos lo llevamos. Lógicamente nuestra primera charla no fue muy... en aquella época, a partir de ahí, no hay nada negativo".

Eso sí, insistió en que ambos deben trabajar al mismo nivel: "Si tengo que trabajar debajo de un director deportivo, no lo hago; si hay un director de fútbol con el que haya trabajado en esa estructura, sí, no tengo ningún problema, pero tiene que haber igualdad, o al menos ser tres alrededor de una mesa para poder valorar un tema, si este jugador sí, si este jugador no...".

Manolo González, durante el Espanyol-Getafe / Dani Barbeito

También hubo tiempo para hablar de Manolo González, quien resulta ser la figura ideal para el proyecto del RCD Espanyol: "Tenemos la gran suerte, al menos en estas semanas que he podido intercambiar, de que tenemos un entrenador que ha estado en la base, que conoce la casa, y que creo que tiene esa alma de desarrollo. Eso ayuda mucho, en esta situación que de las últimas semanas Manolo no ha dejado de venir a ver el filial, no ha dejado de venir a ver entrenamientos, dice mucho de él, y eso es bonito para poder trabajar desde nuestra perspectiva".

Luchar contra otras canteras potentes

Uno de los problemas que afronta el Espanyol en muchas ocasiones (como el resto de entidades) es la fuga de talento cuando aparecen clubes más potentes como lo serían el Real Madrid o el FC Barcelona. En ese aspecto, Otero dejó claro que la marcha de canteranos "no se puede evitar". "Lo que se debe hacer es tarificarlo. Si te llevas un Infantil, me tienes que pagar 20, 30, 60, 90 mil euros por cada temporada que yo he trabajado con él. Es lo que sucede en otros países. A partir de ahí, si alguien con poder económico se lo quiere llevar, se lo llevará igualmente", DIJO.

Y dejó una reflexión sobre pagar salario a jóvenes jugadores: "Si queremos tener los mejores entrenadores, trabajadores físicos, psicólogos... debo recortar en lo que doy como capital de riesgo a las familias solo por evitar que se vayan". Tampoco es una opción llegar a acuerdos con clubes como el Barça, porque "es una declaración de levantar la banderita blanca y de decirles que pueden venir y coger lo que quieran. Eso no lo vamos a hacer nunca".

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Y va más allá en el sentido de adelantarse en el tiempo hasta el proceso de captación: "Si nosotros empezamos a conocer a los niños en toda Catalunya entre los 8 y los 12, y estamos presentes y empezamos a conocer a las familias, a lo mejor no creamos ese sentimiento de pertenencia perico, pero sí podemos mostrar cómo hacemos, qué hacemos y por qué hay que venir aquí".