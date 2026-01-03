La Curva tiñe Barcelona de blanquiazul

Aunque el partido no sea hasta las 21 horas, el derbi ya ha empezado. La ciudad de Barcelona ha amanecido marcada por el partido que se disputará esta noche en el RCDE Stadium, donde el Espanyol y el Barça se verán las caras en un duelo marcado por la vuelta de Joan Garcia a la que fue su casa. Aficionados del club 'perico' se han movilizado durante esta madrugada para teñir la ciudad con mensajes favorables a su equipo.

Alrededor de 200 carteles han impregnado toda Barcelona con frases favorables al Espanyol o en contra del Barça. Principalmente, se han colocado en las marquesinas de autobús y han ocupado los sitios más emblemáticos de la Ciudad Condal, como la Sagrada Familia, Passeig de Gràcia o Plaça Universitat. Los 'culpables' de esta acción han sido miembros de La Curva.

La Curva es uno de los grupos de animación más conocidos del Espanyol y han llenado la ciudad de mensajes como: "Barcelona blanquiazul", "F***FCB" o 'L'Orgull de Barcelona". La propia Curva, además de la Juvenil 1991, han organizado para esta tarde un recibimiento multitudinario al autobús de su equipo, que llegará unas dos horas antes de que arranque el partido en Cornellà.

"Los aficionados van a apretar, lógicamente. No vamos a venir con ramos de rosas, es de sentido común. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan 'A Segunda' y otras cosas, pues ahí no pasa nada tampoco. Es una rivalidad normal", comentó en la previa Manolo González acerca del comportamiento que tendrá el RCDE Stadium con el equipo rival, con el foco puesto en Joan Garcia.