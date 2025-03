Cumbre Espanyol-CTA: ¿vetado Del Cerro Grande?

El escándalo arbitral de la pasada jornada en Son Moix vivió esta semana su último capítulo. El RCD Espanyol, que se sintió gravemente perjudicado por los colegiados Quintero González y Del Cerro Grande, se reunió con el CTA con el objetivo pedir explicaciones, acercar posturas y disfrutar de un final de liga tranquilo en todo aquello relacionado con el estamento arbitral.

El Espanyol se marchó de vacío de su visita al Mallorca, justo antes del parón de selecciones, en un partido donde los grandes protagonistas fueron Quintero González -árbitro principal- y Del Cerro Grande -árbitro VAR-. Las diferentes decisiones de los colegiados impidieron al conjunto perico sumar tres puntos que le habrían alejado del descenso.

Horas después del encuentro, la entidad blanquiazul emitió un comunicado pidiendo "respeto" a los árbitros tras "las decisiones tomadas, muchas de ellas a instancias del VAR". El club, además, informó de que llevaría a cabo "las gestiones necesarias ante los organismos competentes para solicitar explicaciones claras".

El delantero del Espanyol Cheddira protesta junto a sus compañeros el penalti repetido / RCD Espanyol

No fueron solo palabras por parte del Espanyol, que solicitó una reunión con el CTA que se produjo esta misma semana. Según informó Quique Iglesias, Mao Ye visitó el lunes la sede arbitral en una cumbre que dejó satisfecho al CEO blanquiazul. Desde la entidad perica están convencidos de que, tras la reunión, el final de Liga será tranquilo en cuanto a cuestiones arbitrales y no se repetirán los mismos errores.

Mucha polémica con Del Cerro Grande

Todo apunta a que Del Cerro Grande no volverá a arbitrar desde el VAR un partido del RCD Espanyol, al menos en las 11 jornadas que le restan al cuadro de Manolo González esta temporada, en la que el balance perico con el colegiado madrileño es de tres derrotas, dos empates y ninguna victoria. Además, la polémica arbitral ante el Mallorca no fue la única que sufrieron los pericos con ese mismo árbitro como protagonista.

Del Cerro grande también estaba en la Sala VOR (con Gil Manzano sobre el césped) en aquel partido de Mestalla de la temporada 22/23, cuando varias decisiones del colegiado (un gol anulado a César Montes por una falta inexistente, una posible falta no señalada sobre Braithwaite que terminó con el 2-2 final y un penalti no señalado sobre el danés) provocaron el descenso matemático del Espanyol. No menos sorprendente fue una tarjeta a Cabrera en la temporada de la pandemia por supuestamente llamarle "cucaracha" cuando el uruguayo había dicho que "se agacha".