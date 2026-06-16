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Noticia SPORT

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RCD ESPANYOL

Cumbre por Álex Calatrava en el Espanyol

Como pudo saber SPORT, el cuadro blanquiazul mueve ficha para fichar al extremo del Castellón

Calatrava, jugador del Castellón

Calatrava, jugador del Castellón / CD CASTELLÓN

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Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

El Espanyol, lejos de las angustias que vivió gran parte de la segunda vuelta, planifica ahora la nueva temporada con mucha calma. La paz viene de dos factores: haber asegurado la permanencia con antelación a la última jornada -ante la Real no se jugaban nada-, y tener en los despachos a un Monchi que se ha mostrado muy activo desde su llegada.

Monchi, director general deportivo del Espanyol

Monchi, director general deportivo del Espanyol / RCDE

El director general deportivo ha confirmado, entre otras cosas, la continuidad de Manolo González en el banquillo para la próxima campaña y, además, desveló en diversas entrevistas que el club acudirá de manera muy activa al mercado para reforzar todas las líneas y confeccionar un equipo competivivo.

Hace dos campañas la salvación llegó en la jornada 38; la que ha terminado ahora, en la 37. El plan, como indicó Monchi, será ir mirando paso a paso a la estabilidad deseada para, a partir de ahí, construir. Y no se puede conseguir ello sin refuerzos, siendo Álex Calatrava uno de los más sonados desde pasados mercados.

Álex Calatrava, jugador del Castellón

Álex Calatrava, jugador del Castellón / CD CASTELLÓN

El extremo del Castellón, clave en llegar hasta semifinales del playoff de ascenso, es una de las opciones que más gusta en la parroquia perica de cara al próximo curso.

De hecho, tal como pudo saber SPORT, el Espanyol tuvo una reunión en Barcelona para avanzar en el fichaje de Calatrava de cara a este mercado veraniego. El extremo entraría en el perfil de lo que ha mencionado ya Monchi que buscan para incorporar: "Necesitamos algo más de velocidad, físico y juego aéreo".

El club catalán busca llegar a un acuerdo con el futbolista para incorporarle cuanto antes y, de momento, se están posicionando bien para ello.

Y decir que Calatrava fue capital en la campaña del Castellón es quedarse corto. 14 goles, ocho asistencias y una diana más en la fase de playoffs contra el Almería que no sirvió a los suyos para evitar la eliminación.

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Ello, de hecho, abarata los costos. El ascenso habría elevado esa cantidad hasta los diez millones de euros, pero la continuidad en Segunda provoca que se reduzca a cinco millones.

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