Cuesta de enero en el Espanyol

No están siendo días sencillos para el Espanyol ni para su afición. El conjunto perico se ha venido abajo en las últimas jornadas y encadena ya cinco partidos sin conocer la victoria con un balance de cuatro derrotas ante FC Barcelona, Girona, Valencia y Alavés y un empate frente al Levante. Esta preocupante dinámica ha frenado en seco las ilusiones blanquiazules y ha devuelto a la realidad al equipo dirigido por Manolo González.

El técnico gallego ha insistido en varias ocasiones en lo difícil que resulta ganar en Primera División y, tras la derrota del pasado viernes ante el Alavés, dejó entrever que la obsesión por clasificarse para competiciones europeas podría haber desconcentrado, tanto dentro como fuera del vestuario. "Tanta polla de Europa y tanta puta mierda de Europa, de que todos queremos ir a Europa, a ver si nos estamos equivocando nosotros. Para ir hay que competir igual que para salvarse", sentenció Manolo.

Después de un espectacular mes de diciembre, que culminó con una racha de cinco victorias consecutivas y que además le valió a Manolo el premio al mejor entrenador del mes, el Espanyol logró consolidarse en la quinta posición y, sobre todos los aficionados más optimistas, comenzaron a plantearse objetivos más ambiciosos. Sin embargo, tanto jugadores como cuerpo técnico siempre han tenido claro que el verdadero reto es la permanencia y a partir de ahí trabajar para alcanzar metas mayores.

Es por ello que esta mala dinámica no debe descarrilar al equipo perico ni generar alarmas excesivas. Es evidente que deben mejorar las prestaciones mostradas en las últimas jornadas, pero también lo es que el Espanyol ha demostrado a lo largo de esta temporada tener argumentos suficientes para confiar en ellos. La próxima parada, ante el Villarreal, se presenta como la oportunidad ideal para obtener una victoria y, de una vez por todas, frenar esta avalancha de pesimismo en torno al club perico.